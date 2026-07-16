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Sức khỏe

Nguy cơ mắc bệnh truyền qua vector gia tăng ở Trung Quốc

  • Thứ năm, 16/7/2026 21:40 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Nguy cơ mắc các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết và sốt chikungunya đang gia tăng tại Trung Quốc, trong khi bệnh truyền nhiễm đường hô hấp vẫn ở mức thấp.

Nguy cơ mắc các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết và sốt chikungunya đang gia tăng tại Trung Quốc, trong khi bệnh truyền nhiễm đường hô hấp vẫn ở mức thấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại buổi họp báo ngày 16/7, người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc, bà Tịch Tinh Tinh (Xi Jingjing) cho biết việc muỗi sinh sản mạnh và hoạt động của người dân gia tăng trong những tháng Hè khiến nguy cơ mắc các bệnh truyền qua vector trong cộng đồng đang gia tăng. Các tỉnh phía Nam Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ cao hơn về các ổ dịch sốt xuất huyết và sốt chikungunya.

Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, rhinovirus và parainfluenza đang cho thấy hoạt động nhẹ, trong khi sự lây lan của virus corona mới vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm đường ruột, đường hô hấp và các bệnh truyền qua vector ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, Thường Chiêu Thụy cho biết tỷ lệ mắc Covid-19 ở Trung Quốc duy trì ở mức thấp kể từ tháng 10/2025. Dịch bệnh này gia tăng nhẹ vào cuối tháng 5 năm nay, nhưng đã trở lại mức thấp vào giữa tháng 6. Gần đây, tỷ lệ dương tính với Covid-19 tại Trung Quốc tăng lên, nhưng nhìn chung mức độ dịch bệnh vẫn ở mức thấp.

Bà cho biết chủng virus đang lưu hành ở Trung Quốc là biến thể dòng NB.1.8.1 và hệ thống giám sát hiện tại chưa phát hiện bất kỳ biến thể mới nào có thể gây thêm rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Theo bà, chủng virus SARS-CoV-2 mới gây bệnh Covid-19 hiện tiến hóa thành một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến.

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Hải Yến / Báo Tin tức

Trung Quốc truyền nhiễm hô hấp lây lan

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