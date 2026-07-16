Sở Y tế TP.HCM công bố loạt quyết định xử phạt cơ sở dược, mỹ phẩm

Sở Y tế TP.HCM công bố xử phạt 11 cơ sở dược, mỹ phẩm vi phạm. Nhiều đơn vị bị phát hiện bán thuốc sai quy định, sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng.

Theo Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, tổng số tiền xử phạt đối với 11 cơ sở lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm theo nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm hoặc buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp.

Mức xử phạt cao nhất là 90 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Tấm Thị (địa chỉ số 108 đường An Nhơn, phường Gò Vấp, TP.HCM) do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài tiền phạt, cơ sở này còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và nộp lại hơn 50,4 triệu đồng là khoản lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Hai doanh nghiệp cùng bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Nhật Việt (19B đường 42, phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị xác định sản xuất Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml (số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn dùng 15/9/2028) không đạt chỉ tiêu chất lượng về pH. Doanh nghiệp bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương (160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP.HCM) bị xử phạt vì sản xuất COOP SELECT Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150 ml (số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn dùng 21/10/2027) không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Toàn bộ lô sản phẩm cũng bị buộc thu hồi và tiêu hủy.

11 cơ sở dược, mỹ phẩm tại TP.HCM bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm. Ảnh: Magnific.

Tiếp theo là Công ty TNHH Dược phẩm Gia Phúc (27/1 ấp Mỹ Huề, xã Bà Điểm, TP.HCM), bị phạt 50 triệu đồng do mua, bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế với cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Dentist - Nha khoa Trồng răng (số 7B đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM) bị xử phạt 46 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán lẻ thuốc. Cơ sở bị xác định để người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động, bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và không có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, truy xuất nguồn gốc thuốc theo quy định.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Đan Châu (160 đường số 17, phường Tân Hưng, TP.HCM) bị phạt 29 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động và mua, bán thuốc, dược liệu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Một số cơ sở khác cũng bị xử phạt vì các vi phạm trong lĩnh vực dược. Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Nam (246-248 Chợ Lớn, phường Bình Phú) bị phạt 9 triệu đồng vì bán buôn thuốc chưa được cơ sở sản xuất, gia công hoặc nhập khẩu kê khai giá theo quy định hoặc bán với giá cao hơn mức giá đã kê khai còn hiệu lực.

Công ty TNHH BARUN (R4-45 đường Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng) bị phạt 8 triệu đồng vì không bố trí khu vực riêng hoặc biển báo đối với các sản phẩm không phải là thuốc khi kinh doanh cùng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.

Cửa hàng dược liệu - thuốc cổ truyền Kim Long (57 Đỗ Ngọc Thạnh, phường Chợ Lớn) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, không lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc và bố trí người bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sâm Nhung Yến Sào Thuận Phát (108 Bis Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn) bị phạt 4 triệu đồng vì không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo thời gian quy định.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Pharmaket số 08 (951A đường Cách mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất) cũng bị xử phạt 4 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc.