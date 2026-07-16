Những lợi ích bất ngờ khi ăn ổi Ruby

Ổi Ruby gây ấn tượng với phần ruột đỏ hồng, vị ngọt thanh và hàm lượng vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào.

Ổi Ruby, còn gọi là ổi ruột đỏ hoặc ổi trân châu, có nguồn gốc từ Đài Loan. Tại Việt Nam, giống ổi này được trồng khá phổ biến nhờ khả năng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và cho thu hoạch nhanh. Ngoài giá trị kinh tế, ổi Ruby còn được nhiều người yêu thích bởi hương vị đặc trưng.

Theo một số nghiên cứu, 100 g ổi Ruby cung cấp khoảng 200-400 mg vitamin C, 5-9 g chất xơ, hàm lượng lycopene cao cùng nhiều dưỡng chất khác như kali, vitamin A, folate, magiê, sắt và các chất chống oxy hóa như quercetin, beta-carotene.

Lợi ích sức khỏe của ổi Ruby

Tăng cường hệ miễn dịch

Ổi Ruby là một trong những loại trái cây giàu vitamin C. Dưỡng chất này góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tổng hợp collagen, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Việc bổ sung ổi Ruby vào chế độ ăn có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch, đặc biệt trong thời điểm giao mùa hoặc khi cơ thể suy giảm sức đề kháng.

Ổi Ruby gây ấn tượng với phần ruột đỏ hồng, vị ngọt thanh và hàm lượng vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ổi Ruby giàu chất xơ hòa tan, kali và lycopene, giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol xấu, chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu lycopene tự nhiên có thể cải thiện tuần hoàn máu, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ.

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, ổi Ruby giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển.

Đồng thời, chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Với lượng calo thấp và chỉ số đường huyết không cao, ổi Ruby là lựa chọn phù hợp cho người đang muốn duy trì vóc dáng. Để tận dụng tối đa lượng chất xơ, nên ăn quả tươi thay vì ép lấy nước.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lượng chất xơ dồi dào trong ổi Ruby giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết.

Một số nghiên cứu cho thấy, ổi có thể mang lại lợi ích nhất định cho người mắc đái tháo đường type 2 nếu sử dụng với khẩu phần phù hợp. Tuy nhiên, người bệnh vẫn nên theo dõi đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung loại quả này vào thực đơn.

Những lưu ý khi ăn ổi Ruby

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của ổi Ruby, nên ăn cả vỏ sau khi rửa sạch, tránh ăn lúc đói và hạn chế ăn hạt nếu có hệ tiêu hóa kém. Thời điểm thích hợp là sau bữa ăn 1-2 giờ, với lượng khoảng 1-2 quả cỡ trung bình mỗi ngày để tránh đầy hơi do dư thừa chất xơ.

Người mắc đái tháo đường nên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép. Ngoài ra, cần chọn quả tươi, không dập nát và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nếu chưa dùng ngay để giữ độ giòn và hạn chế hao hụt vitamin C.