Thói quen xấu kéo dài khiến nam kế toán suýt liệt giường

Thoát vị đĩa đệm chủ yếu ở người lớn tuổi nhưng đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh xuất hiện nhiều ở người trong độ tuổi lao động do ngồi lâu, ít vận động và duy trì tư thế sai.

Nam thanh niên phải châm cứu vì thoát vị đĩa đệm. Ảnh: TTYT Cẩm Khê.

Cơn đau cột sống thắt lưng dữ dội vừa khiến một nam kế toán 33 tuổi phải nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ). Do đặc thù công việc ngồi văn phòng suốt nhiều giờ mà không vận động, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cơn đau thắt lưng âm ỉ, sau đó tăng mạnh mỗi khi cúi người hoặc thay đổi tư thế.

Dù đã tự điều trị tại nhà, tình trạng bệnh không thuyên giảm mà chuyển biến xấu rất nhanh. Khi nhập viện khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, bệnh nhân gần như bất động và không thể tự đi lại.

Kết quả khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm tại tầng L4/L5 và L5/S1 gây hẹp ống sống, kèm phù nề cơ dựng gai hai bên.

Người bệnh được điều trị bằng phác đồ kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, gồm châm cứu, điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu bằng sóng ngắn, điện xung, tia hồng ngoại cùng sử dụng thuốc. Sau 11 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, người bệnh có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), trước đây thoát vị đĩa đệm chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên của cột sống.

"Bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với số ca mắc trong độ tuổi lao động ngày càng gia tăng", bác sĩ Lan nói.

Một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi lối sống và đặc thù công việc. Nhân viên văn phòng thường phải ngồi làm việc liên tục nhiều giờ trước máy tính, ít vận động, khiến các nhóm cơ vùng lưng và bụng suy yếu, giảm khả năng nâng đỡ cột sống.

Bên cạnh đó, thói quen ngồi sai tư thế, cúi đầu hoặc khom lưng khi sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài cũng làm tăng áp lực lên đĩa đệm. Nếu tình trạng này kéo dài, đĩa đệm dễ bị tổn thương và hình thành thoát vị.

Ngoài nhóm làm việc văn phòng, người thừa cân, béo phì, thường xuyên mang vác vật nặng không đúng kỹ thuật, tập luyện thể thao quá sức hoặc sai động tác cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng thoái hóa cột sống sớm.

Bác sĩ Lan khuyến cáo người dân nên đi khám khi đau vùng thắt lưng kéo dài nhiều ngày không giảm hoặc cơn đau tăng khi cúi, ngửa, ho hay mang vác vật nặng.

Đặc biệt, nếu đau lan xuống mông, đùi hoặc cẳng chân, kèm theo tê bì, yếu chân, cảm giác kiến bò ở chi dưới hoặc cơn đau ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt và khả năng làm việc, người bệnh cần được thăm khám sớm để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa thoát vị đĩa đệm, mỗi người cần duy trì tư thế ngồi đúng, không ngồi liên tục quá 45-60 phút và nên đứng dậy vận động sau mỗi giờ làm việc.

Song song đó, cần duy trì tập luyện thể dục thường xuyên nhằm tăng cường sức mạnh cơ lưng và cơ bụng, kiểm soát cân nặng hợp lý, mang vác vật nặng đúng tư thế và tránh tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài khi chưa có chỉ định của bác sĩ.