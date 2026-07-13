Chiều nay đưa 15 thi thể nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc về nước

15 thi thể nạn nhân người Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô ở vùng biển Phú Quốc đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP.HCM, hoàn tất thủ tục để hồi hương trong chiều 13/7.

Nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Trưa 13/7, lãnh đạo Trung tâm Pháp y TP.HCM cho biết đơn vị đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa 15 thi thể nạn nhân người Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô ở vùng biển Phú Quốc về nước. Chuyến bay khởi hành trong chiều cùng ngày.

Theo lãnh đạo Trung tâm Pháp y TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP.HCM, chiều 12/7, toàn bộ 15 thi thể đã được chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM để thực hiện các thủ tục pháp y và chuẩn bị hồi hương.

Trong sáng 13/7, các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi bàn giao thi thể cho phía Ấn Độ.

Trước đó, chiều 11/7, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng ngoài khơi vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, ca nô mang số hiệu AG-26751 của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách người Ấn Độ cùng 4 thành viên tổ lái xuất phát từ khu vực Hòn Mây Rút Ngoài để tham quan các đảo. Vụ tai nạn khiến 15 người không qua khỏi, 21 người được cứu sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển cùng nhiều lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tối 12/7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ê-kíp phản ứng nhanh của bệnh viện đang túc trực tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để điều trị các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn.

Theo bác sĩ Linh, công tác điều trị gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực như chụp và can thiệp mạch vành, lọc máu, tối ưu hóa thông khí bằng máy thở.

"Nếu tình trạng người bệnh ổn định, chúng tôi sẽ chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy theo kế hoạch, ưu tiên vận chuyển bằng đường hàng không", bác sĩ Linh cho biết.

Theo thông tin từ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, một nạn nhân từng trong tình trạng nguy kịch đã có chuyển biến tích cực. Một bệnh nhân khác đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng 13/7 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.