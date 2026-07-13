Những lưu ý khi ăn trái cây để giữ trọn giá trị dinh dưỡng

Trái cây giàu vitamin và khoáng chất nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe ở một số nhóm người mắc bệnh mạn tính.

Trái cây là thực phẩm có khả năng hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng. Ảnh: Freepik.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), trái cây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, để hấp thu tối đa dưỡng chất, người dân cần lưu ý cách lựa chọn, chế biến và thời điểm sử dụng.

Bác sĩ khuyến cáo nên chọn trái cây vừa chín tới, khi màu sắc, hương vị còn tươi ngon, tránh sử dụng những quả đã chín nẫu, thâm đen hoặc có dấu hiệu lên men.

Một sai lầm phổ biến là gọt sẵn trái cây rồi để lâu mới ăn. Sau khi được cắt hoặc gọt vỏ, trái cây dễ bị vi khuẩn xâm nhập, đồng thời quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn khiến các vitamin nhạy cảm như vitamin C và folate bị hao hụt dưới tác động của ánh sáng, không khí và nhiệt độ. Vì vậy, trái cây nên được ăn ngay sau khi cắt để giữ giá trị dinh dưỡng.

Các bác sĩ cũng khuyến khích ưu tiên ăn trực tiếp thay vì ép lấy nước. Việc ăn cả phần thịt quả giúp cơ thể bổ sung thêm chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thu đường.

Về thời điểm sử dụng, trái cây có thể dùng làm bữa phụ hoặc món tráng miệng. Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường cần thận trọng khi ăn ngay sau bữa chính vì có thể làm đường huyết tăng nhanh. Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều trái cây trước khi đi ngủ do dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Thời điểm phù hợp là khoảng 2 giờ trước khi ngủ.

Người dân nên ưu tiên trái cây theo mùa để đảm bảo chất lượng và hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất. Đối với các loại quả ăn cả vỏ, cần rửa sạch bằng nước chuyên dụng hoặc nước muối loãng nhằm loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Một lựa chọn tốt cho bữa phụ là kết hợp trái cây với sữa chua có đường hoặc không đường để tăng hiệu quả dinh dưỡng.

Đối với người tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn trái cây cùng các thực phẩm giàu chất xơ để làm chậm quá trình hấp thu đường. Phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ nên ưu tiên các loại quả ít đường như bưởi, táo, thanh long.

Người mắc đái tháo đường cũng nên chọn chuối hơi xanh hoặc xoài còn xanh nhẹ thay vì quả chín kỹ để hạn chế tăng đường huyết.

Những loại trái cây phù hợp hơn với người bệnh gồm táo, cam, lê, ổi, kiwi, thanh long, dưa chuột, nho, mận, anh đào và củ đậu. Trong khi đó, dưa hấu, xoài chín, đu đủ, chuối chín, nhãn, vải, mít, sầu riêng và các loại trái cây sấy khô nên được hạn chế hoặc chỉ ăn với lượng nhỏ.

Đối với người suy thận có tăng kali máu, cần hạn chế các loại quả chứa nhiều kali như chuối, sầu riêng, mít, nhãn, ổi và na. Người bị viêm loét dạ dày cũng nên hạn chế các loại trái cây có vị chua hoặc dễ kích thích niêm mạc như dứa, xoài xanh, cam và một số loại quả chưa chín.

Riêng những người mắc gout, đái tháo đường, thiếu máu thiếu sắt hoặc các bệnh lý mạn tính khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi xây dựng chế độ ăn để tránh tương tác giữa thực phẩm và thuốc điều trị, đồng thời kiểm soát tốt tình trạng bệnh.

Theo các bác sĩ, khi được lựa chọn và sử dụng đúng cách, trái cây là nguồn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ đơn giản, tiết kiệm, góp phần nâng cao sức khỏe cho cả gia đình.