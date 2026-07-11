Bé 5 tuổi nhập viện sau khi ăn trứng chần nước sôi

Nhiều người cho rằng chỉ cần đổ nước sôi vào trứng là đủ để diệt vi khuẩn. Tuy nhiên, cách ăn này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm Salmonella, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi.

Nhiều người cho rằng chỉ cần đổ nước sôi vào trứng là đủ để diệt vi khuẩn. Ảnh: Baidu.

Theo QQ, một bé trai 5 tuổi ở Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) mới đây đã phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt cao kéo dài.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định em mắc viêm dạ dày - ruột cấp do nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nguồn lây được cho là từ món trứng chần nước sôi (đập trứng sống vào bát rồi rót nước sôi vào), món ăn mà bà của cậu bé vẫn thường xuyên chuẩn bị để bồi bổ sức khỏe.

Sự việc trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình khi một số thói quen ăn uống truyền thống tưởng chừng vô hại lại có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

Vì sao nước sôi không đủ để tiêu diệt vi khuẩn trong trứng?

Nhiều người tin rằng nước vừa sôi ở nhiệt độ khoảng 100 độ C có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn có trong trứng. Tuy nhiên, điều này không đúng.

Theo các bác sĩ, để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella, nhiệt độ bên trong thực phẩm cần đạt ít nhất 70 độ C và duy trì liên tục trong tối thiểu 5 phút. Tuy nhiên, trên thực tế, khi nước sôi được đổ vào bát ở nhiệt độ phòng chứa trứng sống, nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh do hấp thu nhiệt từ bát và trứng. Vì vậy, hỗn hợp không thể duy trì đủ nhiệt độ và thời gian cần thiết để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Nói cách khác, nước sôi ban đầu rất nóng nhưng sau khi trộn với trứng, nhiệt độ giảm rất nhanh nên Salmonella vẫn có thể sống sót.

Vì sao trứng có thể chứa vi khuẩn Salmonella?

Salmonella là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm phổ biến, có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên và xuất hiện ở nhiều loại thực phẩm như trứng, thịt, sữa...

Trứng có thể nhiễm Salmonella theo hai con đường, đều không thể phát hiện bằng mắt thường:

Nhiễm khuẩn trên vỏ trứng

Gà mái đẻ trứng và bài tiết qua cùng hậu môn, vì vậy vỏ trứng rất dễ bị nhiễm bẩn bởi phân gà. Nếu phân chứa Salmonella, vi khuẩn sẽ bám trên bề mặt vỏ trứng. Một số khảo sát cho thấy khoảng 10% vỏ trứng có thể mang vi khuẩn này.

Nhiễm khuẩn bên trong trứng

Nếu bản thân gà mái đã nhiễm Salmonella, vi khuẩn có thể xâm nhập vào trứng ngay từ trước khi lớp vỏ hình thành. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những quả trứng có vẻ ngoài sạch sẽ vẫn có thể chứa vi khuẩn bên trong.

Trứng nhiễm khuẩn Salmonella có thể gây ngộ độc nguy hiểm, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Triệu chứng khi nhiễm Salmonella

Người nhiễm Salmonella thường xuất hiện các triệu chứng của viêm dạ dày - ruột cấp như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn, sốt. Thời gian ủ bệnh thường từ 6 đến 72 giờ sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.

Phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh có thể tự hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, ở các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mạn tính, chỉ cần một lượng nhỏ vi khuẩn cũng có thể gây nhiễm trùng nặng, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Nếu chỉ có các triệu chứng nhẹ như tiêu chảy hoặc buồn nôn, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm, dung dịch bù điện giải hoặc oresol để phòng mất nước, đồng thời ăn các thực phẩm dễ tiêu.

Trong trường hợp sốt cao, tiêu chảy nặng, đau bụng kéo dài hoặc nôn nhiều, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Cách phòng ngừa nhiễm Salmonella

Để ngăn chặn vi khuẩn Salmonella nguy hiểm, mọi người nên nhớ những nguyên tắc dưới đây:

Nấu chín hoàn toàn trứng

Các món như trứng luộc, trứng chiên, trứng hấp hay trứng xào cần được nấu chín hoàn toàn. Lòng đỏ và lòng trắng phải đông đặc, không nên ăn trứng lòng đào hoặc còn sống. Đối với trứng luộc, nên tiếp tục luộc khoảng 7-8 phút sau khi nước sôi. Với trứng hấp, nên hấp khoảng 10 phút để đảm bảo nhiệt độ bên trong đạt yêu cầu.

Tách riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín

Dao, thớt, đĩa dùng để xử lý trứng, thịt hoặc hải sản sống cần được sử dụng riêng, không dùng chung với dụng cụ chế biến thực phẩm đã nấu chín hoặc rau quả ăn sống. Sau khi sử dụng, cần rửa sạch bằng nước nóng và nước rửa bát, đồng thời rửa tay kỹ để tránh lây nhiễm chéo.

Nấu chín kỹ thịt và hải sản

Các loại thịt như thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá và tôm cần được nấu đến khi chín hoàn toàn, không còn màu hồng hay nước đỏ bên trong. Đối với các miếng thịt dày, cần kéo dài thời gian hầm hoặc nấu để đảm bảo phần lõi đạt nhiệt độ an toàn.

Bảo quản thực phẩm đúng cách

Bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh, không để lâu ở nhiệt độ phòng sau khi mua.

Thịt sống cần được bọc kín và bảo quản lạnh, nên chế biến trong vòng 24 giờ hoặc cấp đông.

Thức ăn thừa nên cho vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ và đun sôi lại khoảng 5-15 phút trước khi ăn.

Nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh nên duy trì dưới 4 độ C, đồng thời cần sắp xếp thực phẩm sống ở ngăn dưới, thực phẩm chín ở ngăn trên để hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.