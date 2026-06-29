8 món ăn ngon mấy cũng nên ăn hết, tuyệt đối không để qua đêm

Thức ăn để qua đêm không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng một số món sau khi nấu chín nếu bảo quản không đúng cách rất dễ nhiễm khuẩn, mất chất hoặc làm tăng hàm lượng nitrit.

Tiết kiệm thức ăn bằng cách cất vào tủ lạnh để dùng cho bữa sau là thói quen của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chỉ cần bảo quản lạnh và hâm nóng kỹ là có thể yên tâm sử dụng mọi món ăn để qua đêm. Đây là quan niệm chưa hoàn toàn đúng.

Sau khi nấu chín, một số thực phẩm nếu để quá lâu có thể bị vi khuẩn xâm nhập, giảm giá trị dinh dưỡng hoặc làm tăng một số hợp chất không có lợi. Đặc biệt, thức ăn để ở nhiệt độ phòng nhiều giờ trước khi cho vào tủ lạnh sẽ có nguy cơ mất an toàn cao hơn, theo Tencent News.

Đồ ăn thừa bảo quản không cẩn thận rất dễ nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Shutterstock.

Những món ăn thừa không nên để qua đêm

Rau lá xanh là nhóm thực phẩm được khuyến cáo không nên để qua đêm. Các loại như cải xanh, cải thảo, cải bó xôi hay rau cần chứa nhiều nitrat. Sau khi nấu chín và để lâu, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit nhiều hơn, đồng thời rau cũng nhanh mất vitamin. Tốt nhất nên ăn ngay sau khi chế biến.

Hải sản như tôm, cua, cá nếu đã nấu chín rồi để qua đêm có thể xuất hiện các sản phẩm phân hủy protein và dễ bị vi khuẩn xâm nhập nếu bảo quản không đúng cách. Nếu chưa sử dụng ngay, nên cấp đông hải sản tươi thay vì nấu chín rồi để lâu.

Trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ cũng không nên để qua đêm vì vẫn có nguy cơ chứa vi khuẩn. Trong khi đó, trứng luộc chín hoàn toàn, được bảo quản kín trong ngăn mát, có thể sử dụng trong khoảng 48 giờ.

Nấm và mộc nhĩ sau khi nấu nếu để quá lâu dễ giảm chất lượng, tăng nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa nếu bị nhiễm khuẩn.

Canh còn trong nồi kim loại cũng không được khuyến khích bảo quản qua đêm. Thay vì để nguyên trong nồi nhôm hoặc nồi sắt, người dân nên chuyển sang hộp thủy tinh hoặc hộp đựng thực phẩm có nắp kín trước khi cất vào tủ lạnh.

Các món thịt kho, thịt nguội, đồ chế biến sẵn nếu để lâu rất dễ bị vi khuẩn phát triển, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.

Gỏi, salad là nhóm thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao ngay từ khi chế biến. Sau khi để qua đêm, dù bảo quản lạnh, chất lượng cũng giảm đáng kể.

Khoai tây nấu chín để lâu không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản không đúng. Nếu món ăn có mùi lạ, đổi màu hoặc nhớt, tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng.

Bảo quản thức ăn thừa đúng cách

Để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, chuyên gia khuyến cáo nên để thức ăn nguội bớt rồi cho vào tủ lạnh trong vòng không quá 2 giờ sau khi nấu, bảo quản riêng từng loại trong hộp sạch có nắp kín và sử dụng trong vòng 24-48 giờ, không nên để quá 3 ngày.

Khi ăn lại, chỉ nên hâm nóng một lần và cần đun sôi kỹ. Đồng thời, tủ lạnh cũng cần được vệ sinh định kỳ để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Các chuyên gia nhấn mạnh không phải mọi thức ăn để qua đêm đều phải bỏ. Nếu được bảo quản đúng cách, nhiều món vẫn có thể sử dụng an toàn. Tuy nhiên, với rau lá xanh, hải sản, gỏi, salad, trứng lòng đào hoặc những thực phẩm đã có dấu hiệu ôi thiu, đổi màu hay có mùi bất thường, tốt nhất nên bỏ đi thay vì tiếc của.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính càng cần thận trọng khi sử dụng thức ăn thừa để tránh nguy cơ ngộ độc và các biến chứng nghiêm trọng.