Thói quen tiết kiệm khiến người đàn ông mất chức năng thận

Rất nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để hôm sau ăn tiếp. Tuy nhiên, điều này có thể gây nguy hiểm nếu bảo quản không đúng cách.

Nhiều người nghĩ thực phẩm để trong tủ lạnh là "an toàn". Ảnh: Magnific.

"Đồ ăn còn ngon, bỏ đi thì phí" là suy nghĩ quen thuộc của nhiều gia đình. Sau bữa tối, phần thức ăn còn lại thường được cất vào tủ lạnh để hâm nóng cho bữa hôm sau. Tuy nhiên, không ít người lại bỏ qua một chi tiết quan trọng: nếu bảo quản không đúng cách hoặc để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cất, những món ăn tưởng chừng vô hại có thể trở thành "ổ" vi khuẩn, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Suy thận sau khi ăn thức ăn để qua đêm

Theo thông tin từ Fuzhou News, anh Tăng Xuân, từng là một phóng viên, khoảng 3 năm trước nghi bị suy thận cấp sau khi ăn thức ăn thừa để qua đêm. Anh phải nằm điều trị gần một tháng trong khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Nhớ lại quãng thời gian đó, anh cho biết cơ thể cắm đầy dây truyền và kim tiêm, hầu như ngày nào cũng nhận thông báo tình trạng nguy kịch. Sau đó, anh tiếp tục phải đối mặt với biến chứng mất thị lực và liệt hai chi dưới, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ. Dù vậy, anh vẫn lạc quan chia sẻ chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng.

Một trường hợp tương tự xảy ra tại Kinh Châu (Hồ Bắc, Trung Quốc). Sau khi ăn cá và tôm còn thừa từ tối hôm trước, ông Lưu (65 tuổi) bắt đầu bị sốt và tiêu chảy.

Chỉ trong vòng 3 ngày, ông rơi vào tình trạng mắt trũng sâu, da mặt vàng tái, kiệt sức đến mức không thể đi lại. Mặc dù tiêu chảy đã giảm, ông lại gần như không thể đi tiểu.

Kết quả kiểm tra tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, cho thấy chức năng thận của ông gần như đã mất hoàn toàn. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy thận cấp.

Không chỉ vậy, cùng khoa điều trị còn có một bệnh nhân khác cũng nhập viện vì tiêu chảy, sau đó chỉ số creatinin tăng nhanh và xuất hiện các biểu hiện tương tự suy thận cấp. May mắn, cả hai đều được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Theo Phó Giáo sư Lương Vĩ, khoa Thận, Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, nguyên nhân trực tiếp ở cả hai trường hợp là tiêu chảy kéo dài, không bù nước kịp thời, cơ thể mất nước nghiêm trọng, thận thiếu máu nuôi dưỡng. Chính tình trạng này đã dẫn tới suy thận cấp, chứ không phải bản thân thức ăn để qua đêm trực tiếp "làm hỏng" thận.

Những trường hợp trên khiến nhiều người đặt câu hỏi: Thức ăn để qua đêm thực sự nguy hiểm ở điểm nào? Liệu chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn an toàn?

Thí nghiệm với 450 mẫu xét nghiệm hé lộ sự thật

Để trả lời câu hỏi này, Viện Kiểm nghiệm Thực phẩm Ninh Ba (Trung Quốc) đã thực hiện một thí nghiệm trên 30 món ăn gia đình, thu thập 450 mẫu xét nghiệm, gồm các nhóm món thịt, món rau, món kết hợp thịt - rau và các món nguội.

Thí nghiệm với 30 món ăn gia đình của Viện Kiểm nghiệm Thực phẩm Ninh Ba. Ảnh: Cục Giám sát Thị trường Thành phố Ninh Ba.

Kết quả cho thấy điều quyết định thức ăn để qua đêm có an toàn hay không không phải là "qua một đêm", mà là cách bảo quản và thời gian để ở nhiệt độ thường.

Nếu thức ăn được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở khoảng 4°C, đậy kín và sử dụng trong vòng 24 giờ, hàm lượng nitrit gần như không thay đổi, số lượng vi khuẩn cũng tăng rất ít.

Ngược lại, khi để ở nhiệt độ phòng khoảng 25°C, đặc biệt sau 12 giờ, nhiều món ăn bắt đầu xuất hiện nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý nhất là các món chứa rau lá xanh như cải xanh, cải thảo hay bắp cải xào. Hàm lượng nitrit trong các món này tăng rõ rệt, đồng thời vi khuẩn cũng sinh sôi nhanh hơn, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Các chuyên gia cho biết mối nguy lớn nhất của thức ăn để lâu không chỉ nằm ở nitrit mà còn ở sự phát triển của vi khuẩn và sự suy giảm chất lượng dinh dưỡng. Nếu thực phẩm bị nhiễm khuẩn, người ăn có thể bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, thậm chí mất nước nghiêm trọng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy thận cấp.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm thức ăn có "để qua đêm" hay không, điều quan trọng hơn là bảo quản đúng cách, không để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu và chỉ sử dụng trong thời gian khuyến cáo.