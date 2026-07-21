Trẻ ngủ há miệng có nguy hiểm không?

Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ ngủ há miệng chỉ là thói quen vô hại. Nhưng tình trạng này kéo dài có thể là dấu hiệu của vấn đề hô hấp, ảnh hưởng giấc ngủ và sức khỏe của trẻ.

Không ít cha mẹ từng bắt gặp con ngủ há miệng và cho rằng đây chỉ là thói quen bình thường. Trên thực tế, nếu trẻ chỉ há miệng trong vài ngày khi bị cảm lạnh hoặc nghẹt mũi, không đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc trẻ thường xuyên ngủ há miệng ngay cả khi khỏe mạnh có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến đường hô hấp và cần được quan tâm đúng mức.

Theo Times of India, ở trẻ nhỏ, thở bằng mũi là cách hô hấp tự nhiên và hiệu quả nhất. Mũi có nhiệm vụ làm ấm, làm ẩm và lọc không khí trước khi đưa vào phổi. Khi trẻ phải chuyển sang thở bằng miệng trong thời gian dài, điều đó thường đồng nghĩa với việc đường thở qua mũi đang bị cản trở.

Nguyên nhân phổ biến có thể là viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi kéo dài, amidan hoặc VA phì đại khiến đường thở bị thu hẹp. Một số trường hợp còn liên quan đến bất thường về cấu trúc mũi hoặc các rối loạn hô hấp khi ngủ, trong đó có hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Ngủ há miệng tưởng là thói quen vô hại nhưng có thể ảnh hưởng sự phát triển của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Thở bằng miệng kéo dài không chỉ khiến trẻ bị khô miệng sau khi thức dậy mà còn làm giảm chất lượng giấc ngủ. Khi đường thở bị cản trở, trẻ có thể ngủ không sâu, thường xuyên trở mình hoặc thức giấc giữa đêm mà cha mẹ không nhận ra. Hậu quả là trẻ dễ mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày, khó tập trung khi học tập, cáu gắt hoặc thay đổi cảm xúc.

Nếu tình trạng này kéo dài, nó còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và nhận thức của trẻ. Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiết hormone tăng trưởng cũng như sự phát triển của não bộ. Vì vậy, việc trẻ ngủ không ngon giấc trong thời gian dài có thể tác động tiêu cực đến quá trình phát triển toàn diện.

Một điều đặc biệt lưu ý là thói quen thở bằng miệng mạn tính có thể làm thay đổi sự phát triển của khuôn mặt và hàm răng. Khi trẻ liên tục thở bằng miệng thay vì bằng mũi, vị trí của lưỡi, môi và hàm có thể thay đổi theo thời gian, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương mặt. Một số trẻ có thể xuất hiện khuôn mặt dài hơn bình thường, hàm phát triển không cân đối, khớp cắn lệch hoặc răng mọc chen chúc, làm tăng nguy cơ phải chỉnh nha khi lớn lên.

Theo Mayo Clinic, cha mẹ nên chú ý nếu trẻ thường xuyên ngủ há miệng kèm theo các biểu hiện như ngủ ngáy, thở khó, có những khoảng ngừng thở trong lúc ngủ, ngủ không yên giấc, thức dậy với miệng khô hoặc hôi miệng. Ngoài ra, việc trẻ hay buồn ngủ vào ban ngày, giảm khả năng tập trung hoặc dễ cáu gắt cũng có thể là những dấu hiệu cho thấy chất lượng giấc ngủ đang bị ảnh hưởng.

Nếu tình trạng ngủ há miệng chỉ xuất hiện trong thời gian trẻ bị cảm cúm hoặc dị ứng, cha mẹ có thể tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, đặc biệt khi đi kèm ngủ ngáy hoặc nghi ngờ ngưng thở khi ngủ, trẻ nên được đưa đến khám tại chuyên khoa để xác định nguyên nhân.