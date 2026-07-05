Vì sao trẻ lại nghiến răng khi ngủ?

Nghiến răng khi ngủ xảy ra khá phổ biến ở trẻ nhỏ, có thể liên quan đến mọc răng, căng thẳng hoặc sai khớp cắn.

Nghiến răng ở trẻ em là hiện tượng khá phổ biến, thường xảy ra khi ngủ mà cha mẹ có thể dễ dàng nghe thấy tiếng "ken két" từ hàm răng. Hầu hết trường hợp chỉ là tạm thời và sẽ tự biến mất khi trẻ lớn lên. Tuy nhiên, nếu kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề liên quan đến răng miệng, giấc ngủ hoặc tâm lý của trẻ.

Nguyên nhân khiến trẻ nghiến răng

Theo Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ, nghiến răng ở trẻ em có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, cả sinh lý lẫn tâm lý.

Răng mọc và thay răng

Một trong những nguyên nhân phổ biến là giai đoạn mọc răng và thay răng. Khi răng sữa lung lay hoặc răng vĩnh viễn bắt đầu mọc, trẻ thường cảm thấy khó chịu ở nướu, dẫn đến phản xạ siết chặt hoặc nghiến răng trong lúc ngủ.

Căng thẳng và lo âu

Yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Trẻ bị căng thẳng, lo âu do áp lực học tập, thay đổi môi trường sống hoặc các vấn đề trong gia đình. Những cảm xúc này không được thể hiện trực tiếp mà biểu hiện qua hành vi vô thức như nghiến răng khi ngủ.

Vấn đề sức khỏe

Một số bệnh lý như đau tai, rối loạn giấc ngủ hoặc tình trạng phát triển thần kinh có thể liên quan đến nghiến răng.

Khói thuốc thụ động

Trẻ sống trong môi trường có khói thuốc thụ động (ngay cả mức độ nhẹ) cũng có nguy cơ cao hơn do ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chất lượng giấc ngủ, từ đó làm tăng khả năng nghiến răng ban đêm.

Sai khớp cắn hoặc răng mọc lệch

Răng không đều hoặc khớp cắn sai khiến trẻ vô thức điều chỉnh bằng cách nghiến răng.

Nghiến răng ở trẻ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Ảnh: Shutterstock.

Tác hại khi trẻ nghiến răng

Theo Healthy Children, nếu diễn ra thường xuyên và kéo dài, nghiến răng gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe răng miệng của trẻ. Tác hại rõ ràng nhất là mài mòn men răng. Khi răng bị cọ xát liên tục, lớp men bảo vệ bên ngoài sẽ dần bị mòn đi, khiến răng trở nên nhạy cảm hơn, dễ ê buốt và tăng nguy cơ sâu răng.

Tình trạng này cũng gây đau hàm và đau đầu. Do cơ hàm phải hoạt động quá mức trong lúc ngủ, trẻ có thể thức dậy với cảm giác mỏi hàm, đau vùng thái dương hoặc khó chịu khi nhai.

Trong những trường hợp nặng hơn, nghiến răng kéo dài ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm, gây ra tiếng kêu khi há miệng hoặc lệch khớp cắn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chức năng nhai mà còn có thể cần can thiệp nha khoa.

Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ của trẻ cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Trẻ có thể ngủ không sâu giấc, dễ thức giấc giữa đêm và mệt mỏi vào ban ngày, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tập trung và học tập.

Vì vậy, cha mẹ cần quan sát sớm các dấu hiệu nghiến răng ở trẻ để có biện pháp theo dõi và đưa trẻ đi khám nếu tình trạng kéo dài hoặc có dấu hiệu nghiêm trọng.