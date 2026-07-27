Cả 5 nạn nhân vụ cháy nhà trong đêm ở Bình Thạnh đã tử vong

Bệnh nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, đã không qua khỏi vào chiều 26/7. Như vậy, 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn đã tử vong.

Các bệnh nhân được xử lý cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, đã không qua khỏi lúc 17h45 ngày 26/7. Nạn nhân là chị P.T.T. (30 tuổi).

Trước đó, trong tuần qua, 4 bệnh nhân còn lại cũng lần lượt không qua khỏi do bỏng quá nặng và tổn thương hô hấp nghiêm trọng. Như vậy, cả 5 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đều đã không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, khi được đưa vào cấp cứu, cả 5 trường hợp đều trong tình trạng tiên lượng rất nặng do bỏng sâu toàn thân kèm tổn thương hô hấp nghiêm trọng.

Trong đó, bệnh nhân Â.K.L. (48 tuổi), P.T.T. (30 tuổi) và L.N.T. (44 tuổi) được chẩn đoán sốc bỏng, bỏng nhiệt độ II-III trên hơn 50% diện tích cơ thể. Qua nội soi phế quản khi đặt nội khí quản, các bác sĩ phát hiện nhiều bụi than đen trong vùng mũi, họng, cho thấy các nạn nhân hít phải lượng lớn khói và khí độc.

Hai nạn nhân là ông N.Q.H. (56 tuổi) và ông N.T.T. (53 tuổi) bị bỏng độ III trên lần lượt hơn 80% và 51% diện tích cơ thể, kèm suy hô hấp nguy kịch.

Các nạn nhân cùng cư trú tại một địa chỉ trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh và được đưa vào cấp cứu đồng loạt lúc khoảng 20h30 ngày 11/7.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 11/7 tại căn nhà trong hẻm 56 đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh. Ngọn lửa bùng phát kèm nhiều tiếng nổ lớn, tạo ra lượng lớn khói và khí độc.

Lửa lan nhanh khiến các thành viên trong gia đình không kịp thoát thân, bị bỏng nhiệt trực tiếp và ngạt khói nghiêm trọng trước khi được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.