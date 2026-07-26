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Sức khỏe

Bệnh viện chấm dứt tiếp nhận 2 nữ sinh sau clip dọa 'tiêm thuốc độc'

  • Chủ nhật, 26/7/2026 23:51 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định hai người xuất hiện trong clip gây bức xúc không phải nhân viên y tế mà là sinh viên thực tập. Cả hai đã bị chấm dứt tiếp nhận thực tập.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định hai người xuất hiện trong clip gây bức xúc không phải nhân viên y tế mà là sinh viên thực tập. Ảnh chụp màn hình.

Gần đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc trang phục ngành y ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Trong video, cả hai liên tục cười đùa, chỉ tay vào màn hình điện thoại, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Đáng chú ý, một người còn buông lời với giọng điệu đùa cợt: "Tiêm thuốc độc chết bây giờ... comment xem nào...", khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn này phản cảm, đặc biệt khi được nói trong môi trường bệnh viện.

Sau khi xuất hiện trên TikTok, đoạn clip nhanh chóng bị sao chép, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn bình luận.

Tối 26/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lên tiếng về vụ việc. Theo bệnh viện, hai người xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của đơn vị mà là hai sinh viên ngành y đến thực tập.

Cụ thể, hai sinh viên gồm Đ.T.M. (mã số sinh viên ...5031) và H.T.T. (mã số sinh viên ...5464), cùng lớp YK27.04.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phối hợp với cơ sở đào tạo để làm việc, đồng thời quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này. Sau đó, bệnh viện bàn giao hai trường hợp về nhà trường để xem xét và xử lý theo quy định.

Đại diện bệnh viện khẳng định đơn vị luôn thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Theo bệnh viện, hành vi trong đoạn clip là hành vi mang tính cá nhân của các sinh viên thực tập, không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ cũng như chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Sau vụ việc, bệnh viện cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở y tế.

Đồng thời, đơn vị nhấn mạnh sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi hoặc thái độ thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến môi trường khám chữa bệnh cũng như uy tín của bệnh viện.

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