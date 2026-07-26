Một việc nam giới không nên làm sau khi quan hệ tình dục

Nhiều người khuyên nam giới nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ để làm sạch niệu đạo. Điều này có đúng không, hay tôi nên chờ một thời gian rồi mới đi vệ sinh?

Nhiều người khuyên nam giới nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ để làm sạch niệu đạo. Điều này có đúng không, hay tôi nên chờ một thời gian rồi mới đi vệ sinh?

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E

Thói quen này không được khuyến khích đối với nam giới. Sau khi xuất tinh, lỗ phóng tinh chưa đóng hoàn toàn, trong khi tuyến tiền liệt, niệu đạo và các tuyến phụ vẫn đang trong trạng thái xung huyết. Nếu đi tiểu ngay lúc này, áp lực dòng nước tiểu có thể gây hiện tượng trào ngược vào các ống phóng tinh hoặc đường dẫn tinh trong một số trường hợp, làm tăng nguy cơ kích thích và viêm nhiễm ở các cơ quan như tuyến tiền liệt, mào tinh hay niệu đạo.

Về mặt sinh lý, sau khi xuất tinh vẫn còn một lượng nhỏ tinh dịch lưu lại trong niệu đạo. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Phần tinh dịch còn sót lại chứa dịch nhầy và các chất bôi trơn tự nhiên, góp phần bảo vệ niệu đạo và hỗ trợ hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Vì vậy, nam giới không cần cố gắng làm sạch đường niệu đạo bằng cách đi tiểu ngay sau quan hệ. Thực tế, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu liên quan quan hệ tình dục không an toàn hoặc vệ sinh cá nhân kém, chứ không phải do không đi tiểu ngay sau khi xuất tinh.

Ngoài yếu tố sức khỏe, việc lập tức rời giường để vào nhà vệ sinh cũng có thể làm gián đoạn trạng thái thư giãn của cơ thể sau cực khoái. Sau khi quan hệ, cơ bàng quang và các cơ sàn chậu đang trong trạng thái giãn. Việc đứng dậy ngay để đi vệ sinh có thể làm cơ thể mất đi sự thư giãn tự nhiên sau khi xuất tinh.

Bên cạnh đó, hành động này đôi khi cũng khiến bạn tình cảm thấy hụt hẫng, làm giảm sự gắn kết và cảm xúc sau cuộc yêu.

Nam giới nên nằm nghỉ khoảng 5-10 phút để cơ thể trở về trạng thái bình thường rồi mới đi tiểu nếu có nhu cầu. Để đảm bảo vệ sinh, điều quan trọng là làm sạch bề mặt bên ngoài của dương vật thay vì cố gắng "rửa" niệu đạo bằng nước tiểu.

Nam giới hoặc bạn tình có thể dùng khăn sạch hoặc khăn ướt phù hợp để lau nhẹ bên ngoài dương vật. Cách này vừa đơn giản vừa đủ để giữ vệ sinh.

Việc vệ sinh sau quan hệ đặc biệt cần được chú ý ở những người có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, như nam giới bị hẹp hoặc viêm bao quy đầu, thường xuyên tái phát viêm bao quy đầu, hoặc quan hệ khi bạn tình vừa kết thúc kỳ kinh nguyệt và có các yếu tố nguy cơ khác.

Trong những trường hợp này, sử dụng bao cao su vẫn là biện pháp hiệu quả để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Đối với việc vệ sinh dương vật hàng ngày, nam giới không nên quá cầu kỳ hoặc chạy theo các sản phẩm được quảng cáo thiếu căn cứ khoa học. Tắm rửa và vệ sinh cơ thể mỗi ngày đã giúp giữ cơ quan sinh dục sạch sẽ. Dương vật hoàn toàn có thể được rửa bằng nước sạch, hoặc sử dụng xà phòng, sữa tắm thông thường nếu phù hợp với da.