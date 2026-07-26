Người phụ nữ New Zealand vượt 9.000km đến Việt Nam phẫu thuật

Chịu đựng cơn đau khớp háng suốt gần 10 năm và phải chờ 4 năm ở New Zealand chưa đến lượt được mổ, người phụ nữ 51 tuổi quyết định bay hơn 9.000 km sang Việt Nam điều trị.

Sau gần một thập kỷ chịu đựng những cơn đau khớp háng ngày càng nghiêm trọng và phải chờ đợi nhiều năm vẫn chưa được phẫu thuật tại quê nhà, một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand, đã quyết định bay hơn 9.000 km đến Việt Nam điều trị. Chỉ vài ngày sau ca thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) bà đã có thể tự đứng dậy tập đi.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình 1, cho biết ban đầu, cơn đau chỉ xảy ra khi vận động, nhưng theo thời gian trở nên thường xuyên và dữ dội hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng khả năng đi lại cũng như các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Tại New Zealand, bà đã được chỉ định thay khớp háng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do phải chờ lịch phẫu thuật trong hệ thống y tế công, thời gian chờ đợi đã kéo dài khoảng 4 năm. Nếu lựa chọn mổ theo diện tự chi trả, chi phí có thể lên tới gần 40.000 đô la New Zealand.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra tình trạng sức khoẻ bệnh nhân sau điều trị. Ảnh: BVCC.

Sau khi tìm hiểu về trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam cùng chất lượng điều trị trong khu vực, người phụ nữ quyết định sang Việt Nam để phẫu thuật.

Khi nhập viện, tình trạng bệnh đã ở giai đoạn rất nặng. Khớp háng trái bị phá hủy hoàn toàn, người bệnh gần như mất khả năng đi lại và phải sử dụng xe lăn. Cân nặng gần 100 kg cũng khiến quá trình gây mê và phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi là tình trạng phần chỏm xương bị thiếu máu nuôi kéo dài, dẫn đến hoại tử và sụp lún khớp. Bệnh có thể liên quan nhiều nguyên nhân như tắc mạch máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc thừa cân, béo phì.

Mặc dù gặp nhiều thách thức do thể trạng người bệnh, ê-kíp vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn.

Theo bác sĩ, lớp mô mềm vùng hông dày khiến việc tiếp cận khớp khó khăn hơn nhiều so với người bình thường. Tuy vậy, ca mổ vẫn diễn ra thuận lợi với đường rạch da chỉ khoảng 5-6 cm. Kỹ thuật này giúp giảm tổn thương mô mềm, hạn chế đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hướng dẫn đứng dậy và tập đi. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chân cân bằng, cơn đau biến mất và bà có thể tự đi lại.

Theo các bác sĩ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh có thể sớm quay lại cuộc sống bình thường, tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị bệnh tật hạn chế.

Chia sẻ sau ca mổ, người phụ nữ cho biết cuộc sống của bà trước đây gần như bị đảo lộn vì những cơn đau kéo dài. Mỗi bước đi đều phải dựa vào gậy hoặc nạng, khiến bà luôn có cảm giác mình già hơn rất nhiều so với tuổi thực.

"Hiện tại tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi tin chỉ khoảng 3 tháng nữa mình sẽ có thể chạy trở lại. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ điều đó là có thể", người bệnh chia sẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, trường hợp này cho thấy sự phát triển của ngoại khoa Việt Nam trong lĩnh vực thay khớp nhân tạo. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đã được các bác sĩ trong nước làm chủ, mang lại hiệu quả điều trị cao với chi phí hợp lý. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Việt Nam ngày càng thu hút người bệnh quốc tế đến khám và điều trị.