Checklist giúp bé sẵn sàng bước vào mùa mới

Từ nhịp ngủ nghỉ, vận động, vệ sinh cá nhân đến dinh dưỡng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thời điểm giao mùa giúp bé duy trì nền tảng sức khỏe, đề kháng ổn định.

Những ngày cuối hè, thời tiết có thể chuyển từ nắng nóng sang mưa chỉ trong vài giờ hoặc ngược lại. Đây cũng là lúc vấn đề hô hấp, tiêu hóa hoặc bệnh do virus thường được phụ huynh quan tâm hơn. Thay vì chờ bé xuất hiện biểu hiện mệt mỏi, ho, sổ mũi hay ăn uống kém, cha mẹ có thể chủ động rà soát và củng cố nền tảng sức khỏe ngay từ trước giai đoạn chuyển mùa.

Từ checklist hàng ngày

Trước khi thời tiết bước vào giai đoạn chuyển mùa, điều đầu tiên cha mẹ cần lưu tâm là giấc ngủ của bé. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi có thể khiến cơ thể con khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng việc nghỉ ngơi. Vì vậy, bé cần duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ, ngủ đủ theo nhu cầu của độ tuổi. Cha mẹ cũng nên hạn chế thiết bị điện tử vào buổi tối, tạo không gian phòng ngủ thông thoáng và thoải mái, đồng thời duy trì hoạt động thư giãn nhẹ nhàng trước giờ ngủ.

Duy trì nhịp sinh hoạt ổn định giúp trẻ làm quen tốt hơn.

Vận động là “hạng mục” tiếp theo cha mẹ cần lưu ý. Việc lựa chọn bài tập phù hợp sở thích và thể chất của con - chẳng hạn đi bộ, vận động trong nhà hoặc chơi bóng, cầu trượt, bơi lội - là cách cha mẹ giúp bé duy trì thói quen vận động thường xuyên, phù hợp độ tuổi và thể trạng.

Cùng với giấc ngủ và vận động, chế độ dinh dưỡng cũng cần được cân đối. Cha mẹ nên duy trì đủ bữa chính, bổ sung bữa phụ hợp lý cho con. Khẩu phần ăn của trẻ nên có sự kết hợp giữa tinh bột, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây. Những nguồn thực phẩm theo mùa có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn, song cần được lựa chọn, sơ chế và bảo quản đúng cách.

Trẻ cần được chăm sóc đồng thời từ sinh hoạt đến dinh dưỡng thời điểm giao mùa.

Thay vì ép bé ăn thật nhiều trong một bữa, ba mẹ có thể điều chỉnh món ăn theo sở thích, chia lượng thức ăn hợp lý và khuyến khích trẻ thử nhiều nhóm thực phẩm. Cha mẹ cũng nên chuẩn bị bình nước cá nhân và nhắc bé uống đều trong ngày, hạn chế phụ thuộc vào nước ngọt hoặc đồ uống có hàm lượng đường cao.

Đến tăng cường đề kháng “phòng vệ” bệnh hô hấp và tiêu hóa khi giao mùa

Khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục, bé có thể dễ gặp các vấn đề liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa, nhất là khi môi trường sống, thực phẩm hoặc thói quen vệ sinh chưa được chú ý đúng mức.

Vì vậy, cha mẹ nên hướng dẫn con rửa tay đúng cách, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, đồng thời giữ không gian sinh hoạt thông thoáng, hạn chế khói thuốc và vệ sinh định kỳ các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Thực phẩm cũng cần được lựa chọn, chế biến và bảo quản đúng cách; ưu tiên ăn chín, uống đủ nước và hạn chế để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cha mẹ có thể chủ động chuẩn bị sức khỏe cho con trước khi thời tiết thay đổi.

Song song với việc giảm nguy cơ từ bên ngoài, nền tảng đề kháng bên trong cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cha mẹ có thể tìm hiểu những thành phần được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ đề kháng để bổ sung cho con.

Nổi bật có lactoferrin - một protein hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ, đặc biệt sữa non, nổi bật với khả năng liên kết sắt. Cơ chế này góp phần hạn chế lượng sắt tự do - nguồn sống của tác nhân gây bệnh, đồng thời hỗ trợ khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Sữa non 24h cũng được nhiều cha mẹ quan tâm nhờ chứa dồi dào hoạt chất sinh học tự nhiên, trong đó có kháng thể IgG. Khi kết hợp các thành phần hỗ trợ lợi khuẩn đường ruột, giải pháp dinh dưỡng có thể tác động đến nhiều nền tảng liên quan đến đề kháng thay vì chỉ tập trung vào một yếu tố riêng lẻ.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được phát triển theo định hướng này với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS). Trong đó, lactoferrin củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể; sữa non 24h chứa IgG giúp nhận diện và trung hòa tác nhân gây hại. Cùng công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi, chăm sóc môi trường đường ruột, một trong những yếu tố liên quan đến nền tảng đề kháng. Sự phối hợp giữa các thành phần tạo tác động cộng hưởng, giúp trẻ tăng cường đề kháng và hỗ trợ cơ thể ứng phó tốt hơn trước các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa.

Chăm sóc đề kháng từ sớm giúp trẻ vững vàng qua giao mùa.

Thay vì xem dinh dưỡng bổ sung là giải pháp chỉ sử dụng khi trẻ bắt đầu gặp vấn đề sức khỏe, cha mẹ có thể coi đây là “khoản đầu tư” cần thiết để xây dựng nền tảng đề kháng ngay từ những năm đầu đời. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp trẻ có điều kiện phát triển thể chất và học tập tốt hơn, tạo tiền đề cho bước phát triển vượt trội trong tương lai.