Trợ thủ giúp cha mẹ ‘nhẹ gánh’ khi muốn tăng sức đề kháng cho con

Xây dựng nền tảng khỏe mạnh cho bé là hành trình nuôi dưỡng lâu dài, cần cha mẹ chăm sóc theo cách khoa học và bền vững.

Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, phụ huynh có thể tiếp cận hàng trăm lời khuyên về cách tăng đề kháng cho con. Giữa vô số quan điểm khác biệt, điều cha mẹ cần là chắt lọc thông tin khoa học, đồng thời ưu tiên giải pháp đã được chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ tăng cường đề kháng.

Nỗi lòng của cha mẹ khi xây dựng nền tảng đề kháng cho bé yêu

Trong hành trình nuôi con, không ít phụ huynh cảm thấy bối rối khi đứng giữa “ma trận” thông tin về các phương pháp chăm sóc đề kháng cho bé. Từ việc làm thế nào để tăng cường miễn dịch tự nhiên, đến lựa chọn thực phẩm phù hợp... hàng loạt lời khuyên với nhiều quan điểm tiếp cận có thể khiến cha mẹ cảm thấy hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu.

Một quan điểm thường thấy là “hạn chế cho bé tiếp xúc với môi trường bên ngoài” vì lo ngại virus, vi khuẩn khiến con dễ ốm. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của con phát triển dựa trên việc thích nghi với những nguyên tố gây bệnh, từ đó nhận biết, tiêu diệt và ghi nhớ chúng, hình thành nên bộ nhớ miễn dịch về sau. Do đó, cha mẹ nên lựa chọn không gian an toàn để bé thỏa thích vui chơi, vận động. Việc thường xuyên chơi các môn thể thao như bơi lội, đạp xe, hoặc đơn giản là dạo bộ vào sáng sớm hoặc chiều mát… cũng giúp cơ thể bé tăng cường sản xuất tế bào miễn dịch và chống lại vi khuẩn, virus hiệu quả hơn.

Cha mẹ nên cho bé tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe.

Hay, nhiều phụ huynh tin rằng chỉ cần bổ sung đủ lượng vitamin C là có thể giúp trẻ phòng ngừa bệnh tật. Một số khác đi theo hướng ngược lại, thấy nhiều thành phần được quảng bá có lợi cho đề kháng nên kết hợp nhiều sản phẩm với kỳ vọng tạo được hiệu quả cộng hưởng.

Cả hai cách tiếp cận này đều bỏ qua nguyên lý quan trọng - hệ miễn dịch là hệ thống phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều dưỡng chất với chế độ dinh dưỡng khoa học. Việc bổ sung không theo chỉ định của bác sĩ khó mang lại hiệu quả, thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Thay vì bổ sung dàn trải hoặc tập trung vào một vi chất, phụ huynh nên ưu tiên giải pháp dinh dưỡng có cơ sở nghiên cứu rõ ràng về sự kết hợp thành phần, đồng thời xây dựng chế độ ăn cân đối theo độ tuổi.

Trợ thủ trên hành trình chăm sóc đề kháng cho con

Thực tế, nền tảng đề kháng không đến từ giải pháp đơn lẻ mà cần sự kết hợp đồng thời giữa chế độ ăn đa dạng, vận động phù hợp lứa tuổi, lối sống lành mạnh, bổ sung các dưỡng chất có cơ sở nghiên cứu rõ ràng về sự phối hợp thành phần.

Trong số đó, lactoferrin hiện được giới khoa học đánh giá là một trong những hoạt chất sinh học nổi bật giúp tạo “lá chắn” miễn dịch vững vàng cho bé. Đây là một loại glycoprotein có hàm lượng cao trong sữa non. Cơ chế hoạt động của lactoferrin là “giành sắt” - nguồn dinh dưỡng thiết yếu để vi khuẩn sinh sôi, qua đó ngăn chặn chúng phát triển. Đồng thời, lactoferrin còn hỗ trợ kích hoạt đại thực bào, giúp tăng khả năng nhận diện và loại bỏ tác nhân gây hại, đồng thời hỗ trợ kháng thể hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại nguyên tố gây bệnh. Nhờ đó, lactoferrin được xem là “trợ thủ” hỗ trợ cha mẹ xây dựng nền tảng miễn dịch cho bé yêu.

Sữa công thức chứa lactoferrin là lựa chọn phù hợp để tăng cường đề kháng cho con.

Thông qua tìm hiểu thông tin khoa học, nhiều phụ huynh hiện đại ngày càng nhận thức và chủ động bổ sung cho bé sữa công thức chứa lactoferrin. Những sản phẩm này thường kết hợp lactoferrin với nhiều dưỡng chất khác, giúp trẻ em khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Nổi bật trong số đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều gia đình tin dùng để đồng hành trong hành trình nuôi dưỡng con.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin sở hữu công thức “phức hợp tăng đề kháng” từ 3 thành phần chủ lực gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS), giúp củng cố hàng rào đề kháng cho bé.

Nhiều cha mẹ tin dùng Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin khi chăm sóc đề kháng cho con yêu.

Trong đó, lactoferrin hỗ trợ ngăn chặn tác nhân gây hại và kích hoạt miễn dịch tự nhiên, đồng thời tạo tác động hiệp lực khi kết hợp cùng kháng thể IgG có trong sữa non 24h. Đây là kháng thể giúp cung cấp miễn dịch thụ động cho trẻ nhỏ bằng cách nhận diện, trung hòa và hỗ trợ loại bỏ các tác nhân gây bệnh. Sự kết hợp của bộ đôi sẽ tạo thành “lá chắn kép” hỗ trợ bảo vệ bé khỏi bệnh tật, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho con.

Trụ cột cuối cùng là công thức FDI (HMO + FOS) có tác dụng nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, giúp trẻ nhỏ hấp thu dưỡng chất tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa.

Nuôi con khỏe mạnh là hành trình cần sự kiên trì cùng những lựa chọn dựa trên cơ sở khoa học. Được “bảo chứng khoa học” bởi tổ chức uy tín là Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin trở thành người bạn đồng hành, góp phần xây dựng nền tảng đề kháng vững vàng để trẻ em phát triển toàn diện từ những năm đầu đời.