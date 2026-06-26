Cha mẹ Việt chia sẻ hành trình tăng đề kháng cho bé theo cách khoa học

Hiểu rõ vai trò của nền tảng đề kháng khỏe mạnh đối với con trẻ, nhiều phụ huynh chủ động tìm hiểu kiến thức, kết hợp giải pháp dinh dưỡng và vận động lành mạnh.

Những năm đầu đời là “giai đoạn vàng” để trẻ em khám phá thế giới và phát triển toàn diện, nhưng cũng là lúc con tiếp xúc nhiều nhất với các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh. Theo đó, nền tảng đề kháng vững chắc không chỉ giúp bé giảm nguy cơ ốm vặt, mà còn đảm bảo hành trình lớn khôn không bị gián đoạn. Đồng hành cùng con xây dựng nền tảng đó, phụ huynh ngày càng chú trọng đến sự kết hợp bền vững giữa dinh dưỡng đúng, vận động đều đặn và lối sống khoa học.

Cha mẹ Việt tìm cách xây dựng đề kháng cho bé yêu

Là mẹ của bé trai 2 tuổi, chị Lan Anh (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) từng nhiều đêm lo lắng khi thấy con sụt sịt, ốm sốt mỗi khi thay đổi thời tiết. Sau khi tìm hiểu, chị bắt đầu chú trọng hơn đến nền tảng đề kháng của con bằng cách duy trì cho bé vận động nhẹ vào buổi chiều, ngủ đúng giờ và ăn đa dạng nhóm thực phẩm. Sau nửa năm kiên trì, chị nhận thấy con ít ốm vặt hơn và ăn ngon miệng trở lại.

“Khi tìm hiểu về sức khỏe ở trẻ nhỏ, tôi biết rằng đề kháng khỏe mạnh là ‘lá chắn’ giúp bảo vệ trước những tác nhân gây bệnh. Nền tảng này có thể xây dựng từ thói quen sống lành mạnh hàng ngày. Tôi rèn từ từ, chỉ mong con thoải mái vui chơi, có tuổi thơ trọn vẹn với thật nhiều trải nghiệm”, chị Lan Anh tâm sự.

Vận động thường xuyên và phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp hệ miễn dịch của bé học cách thích nghi, từ đó rèn khả năng phòng vệ tốt hơn.

Việc chủ động xây dựng nền tảng đề kháng khoa học được nhiều gia đình lựa chọn như một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe của con trong giai đoạn đầu đời. Thay vì chạy theo xu hướng hay thông tin truyền miệng, cha mẹ chủ động tìm hiểu kiến thức để chăm sóc đề kháng toàn diện cho bé, từ việc nắm rõ dưỡng chất cần thiết, đến cách nhận diện thói quen tưởng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ như kiêng khem quá mức hay bổ sung tràn lan không đúng chỉ dẫn.

Cũng theo đuổi mục tiêu nuôi con khoa học, anh Tuấn Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) luôn thận trọng trước thông tin quảng bá về phương pháp “tăng đề kháng nhanh” cho bé, đặc biệt là khi thấy sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học.

“Khi mua sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng cho con, tôi thường nghiên cứu bảng thành phần cũng như khuyến nghị sử dụng để đảm bảo phù hợp thể trạng của bé. Đặc biệt, điều tôi quan tâm nhất là sản phẩm đó có được kiểm nghiệm bởi tổ chức uy tín, hay có cơ sở nghiên cứu rõ ràng nào không”, anh chia sẻ.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm có tác động cộng hưởng từ nhiều dưỡng chất

Theo nhiều phụ huynh, khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng, yếu tố được ưu tiên là công thức có khả năng tạo giá trị cộng hưởng giữa nhiều thành phần thiết yếu, thay vì tập trung vào dưỡng chất đơn lẻ. Bởi khi được kết hợp khoa học, các dưỡng chất có thể phát huy tác dụng nhiều hơn so với việc sử dụng độc lập, theo bài viết “Nutrient Synergy: Definition, Evidence, and Future Directions” đăng trên National Library of Medicine.

Xu hướng dinh dưỡng hiện nay hướng đến công thức có khả năng tạo giá trị cộng hưởng giữa nhiều thành phần thiết yếu.

Đây cũng là lý do Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều cha mẹ tin dùng. Sản phẩm sở hữu phức hợp tăng đề kháng với sự kết hợp lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa kháng thể IgG cùng công thức FDI độc quyền (HMO + FOS), góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm các vấn đề hô hấp và tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Theo nghiên cứu khoa học, lactoferrin là một loại glycoprotein có nhiều trong sữa non, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường vũ khí diệt khuẩn nội sinh, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, sữa non 24 giờ chứa kháng thể IgG với khả năng nhận diện và ghi nhớ kháng nguyên, hỗ trợ kích hoạt phản ứng phòng vệ của cơ thể. Sự kết hợp của lactoferrin và kháng thể IgG sẽ tạo tác động cộng hưởng, góp phần củng cố hàng rào miễn dịch cho bé.

Thành tố cuối cùng là công thức FDI với sự kết hợp HMO và FOS - hỗ trợ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Đáng chú ý, công thức này vừa được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế, khẳng định nền tảng khoa học vững chắc của sản phẩm.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được cha mẹ tin dùng để chăm sóc đề kháng cho bé.

Điểm nổi bật của Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin không nằm ở từng thành phần riêng lẻ, mà ở sự cộng hưởng cả ba dưỡng chất. Sự cộng hưởng này giúp ức chế sự phát triển của tác nhân gây bệnh, kích hoạt hệ miễn dịch tự nhiên, từ đó xây dựng nền tảng đề kháng toàn diện cho bé.

Sở hữu nhiều ưu thế riêng biệt, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều cha mẹ xem là “khoản đầu tư thông minh” cho sức khỏe của con trong những năm đầu đời.