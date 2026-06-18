Hiểu đúng về đề kháng của trẻ sinh mổ trong những năm đầu đời

Những khác biệt trong quá trình thiết lập hệ vi sinh đầu đời là một trong những lý do khiến trẻ sinh mổ cần được chú trọng hơn trong việc xây dựng nền tảng đề kháng.

Bên cạnh những lợi ích về mặt sản khoa, các nhà khoa học cũng ghi nhận rằng trẻ sinh mổ có một số khác biệt nhất định so với trẻ sinh thường trong quá trình hình thành hệ vi sinh đường ruột và phát triển cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Những khác biệt ít được nhìn thấy ở trẻ sinh mổ

Khi nhắc đến trẻ sinh mổ, nhiều người thường chỉ nghĩ đến phương pháp chào đời khác với trẻ sinh thường. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, sự khác biệt không chỉ nằm ở phương thức chào đời, mà còn liên quan đến quá trình tiếp xúc với hệ vi sinh vật đầu đời.

Trẻ sinh mổ không kém khỏe mạnh hơn trẻ sinh thường, nhưng cần được quan tâm hơn trong quá trình xây dựng nền tảng đề kháng.

Theo nghiên cứu công bố năm 2018 trên National Library of Medicine cho thấy trong quá trình sinh thường, trẻ tiếp xúc với hệ vi sinh vật từ cơ thể mẹ khi đi qua đường cơ quan sinh dục. Đây được xem là một trong những nguồn vi sinh vật đầu tiên góp phần hình thành quá trình thiết lập hệ vi sinh đường ruột của trẻ. Ngược lại, trẻ sinh mổ không trải qua quá trình này. Thay vào đó, sự hình thành hệ vi sinh ban đầu chịu ảnh hưởng từ môi trường bệnh viện, da của người chăm sóc và nhiều yếu tố khác.

Phương thức sinh có thể ảnh hưởng đến thành phần hệ vi sinh đường ruột trong những tháng đầu đời. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu cho thấy đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Một hệ vi sinh cân bằng được xem là yếu tố góp phần hỗ trợ các cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng để thiết lập hệ vi sinh đường ruột và xây dựng nền tảng sức khỏe lâu dài.

Vì thế, sự khác biệt trong quá trình thiết lập hệ vi sinh đầu đời khiến trẻ sinh mổ trở thành nhóm cần được quan tâm nhiều hơn về dinh dưỡng và đề kháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phương thức sinh chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động đến sự phát triển của trẻ. Dinh dưỡng, môi trường sống, giấc ngủ, vận động và cách chăm sóc sau sinh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng sức khỏe lâu dài.

Giải pháp tăng cường đề kháng cho trẻ sinh mổ

Đề kháng không được hình thành từ giải pháp đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều yếu tố cùng phối hợp. Trước hết, cha mẹ cần chủ động bảo vệ trẻ trước tác nhân từ môi trường bên ngoài. Những thay đổi về thời tiết, bệnh lý theo mùa hay môi trường sinh hoạt đông người đều có thể tạo ra thách thức nhất định đối với trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời.

Bên cạnh đó, dinh dưỡng được xem là nền tảng quan trọng. Một chế độ ăn cân đối, đa dạng và phù hợp từng độ tuổi sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng cũng như hỗ trợ cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận lactoferrin có liên quan đến sức khỏe đường ruột và quá trình phát triển đề kháng trong giai đoạn đầu đời.

Trong những năm gần đây, lactoferrin là một trong những thành phần nhận được nhiều sự quan tâm từ giới khoa học khi nghiên cứu về dinh dưỡng. Theo nghiên cứu công bố trên The Journal of Pediatrics, lactoferrin là một glycoprotein tự nhiên hiện diện với hàm lượng cao trong sữa non và sữa mẹ. Thành phần này tham gia vào quá trình sinh học liên quan đến sự phát triển hệ tiêu hóa cũng như các cơ chế bảo vệ tự nhiên của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, lactoferrin có mối liên hệ với sức khỏe đường ruột, sự thiết lập hệ vi sinh vật đường ruột và quá trình phát triển nền tảng đề kháng trong những năm đầu đời.

Không chỉ có lactoferrin, sữa non - đặc biệt là sữa non 24h, còn chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học khác. Trong đó, IgG là kháng thể quan trọng tham gia vào cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients, giá trị của sữa non không đến từ một thành phần riêng lẻ mà từ sự hiện diện đồng thời của nhiều hợp chất sinh học như lactoferrin, IgG và yếu tố miễn dịch khác. Chính sự phối hợp này góp phần tạo nên những lợi ích đặc trưng của sữa non trong giai đoạn đầu đời.

Từ những hiểu biết về vai trò của thành phần sinh học trong sữa mẹ và sữa non, nhiều phụ huynh bắt đầu quan tâm hơn đến giải pháp dinh dưỡng có khả năng kết hợp đồng thời nhiều dưỡng chất thay vì bổ sung riêng lẻ từng thành phần. Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là một trong những sản phẩm được chú ý, nhờ sở hữu phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG cùng công thức FDI (HMO + FOS).

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin sở hữu phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Dù trẻ sinh mổ thường là nhóm được quan tâm nhiều hơn khi nhắc đến đề kháng, nhu cầu xây dựng nền tảng này thực tế không giới hạn ở một nhóm trẻ cụ thể. Bởi bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần phải làm quen với sự thay đổi diễn ra trong những năm đầu đời, từ môi trường học tập, thời tiết đến nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài dinh dưỡng, cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động phù hợp với lứa tuổi, duy trì giấc ngủ điều độ và xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm. Đây là những yếu tố góp phần tạo nên nền tảng sức khỏe lâu dài cho trẻ.