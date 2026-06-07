‘Khoản đầu tư’ giúp bảo vệ sức khỏe bé yêu trong những năm đầu đời

Sức khỏe vững vàng là kết quả của nhiều thói quen lành mạnh, được duy trì mỗi ngày, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến vận động, chăm sóc đề kháng.

Những năm đầu đời là giai đoạn phát triển nhanh chóng cả về thể chất lẫn nhận thức. Trong hành trình đó, điều cha mẹ mong muốn không chỉ là con đạt được cột mốc phát triển đúng độ tuổi, mà còn là nền tảng sức khỏe đủ vững vàng để con tự tin khám phá thế giới xung quanh.

Thực tế, nền tảng ấy không được tạo nên từ thay đổi lớn trong thời gian ngắn, mà được vun đắp qua những thói quen nhỏ diễn ra mỗi ngày. Từ bữa ăn đủ chất, giấc ngủ trọn vẹn đến bài tập vận động và chăm sóc đề kháng, mỗi lựa chọn của cha mẹ đều góp thêm một viên gạch cho hành trình lớn khôn của con.

Dinh dưỡng cân bằng - nền tảng nuôi dưỡng sức khỏe

Sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời diễn ra với tốc độ rất nhanh. Đây cũng là giai đoạn cơ thể cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để hỗ trợ quá trình lớn lên và hoàn thiện chức năng quan trọng.

Dinh dưỡng cân bằng là nền tảng quan trọng trong những năm đầu đời.

Thay vì tập trung vào nhóm chất riêng lẻ, nhiều chuyên gia khuyến nghị xây dựng chế độ ăn đa dạng và cân bằng giữa 4 nhóm chính: Protein, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Mỗi nhóm dưỡng chất đều có vai trò riêng, cùng góp phần hỗ trợ sự phát triển về thể chất, nhận thức và khả năng thích nghi với môi trường xung quanh. Những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp hôm nay có thể trở thành nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ trong nhiều năm về sau.

Giấc ngủ chất lượng giúp con phát triển toàn diện

Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ cũng là yếu tố cần chú trọng trong những năm đầu đời. Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm Y học Giấc ngủ Mỹ (American Academy of Sleep Medicine), giấc ngủ đầy đủ và phù hợp lứa tuổi có liên quan đến sự phát triển thể chất, nhận thức, cảm xúc và khả năng học hỏi của trẻ.

Trong khi ngủ, cơ thể diễn ra quá trình phục hồi và điều hòa tự nhiên. Đây cũng là khoảng thời gian não bộ xử lý thông tin, củng cố trí nhớ và các cơ quan có cơ hội nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động.

Ngủ đủ là nền tảng để con phát triển khỏe mạnh.

Vì vậy, bên cạnh việc quan tâm trẻ ăn gì, nhiều gia đình cũng chú trọng xây dựng thói quen ngủ lành mạnh và phù hợp nhịp sinh học của con. Những thói quen tưởng chừng đơn giản này có thể góp phần tạo nên nền tảng sức khỏe bền vững trong giai đoạn đầu đời.

Vận động phù hợp giúp trẻ phát triển vượt bậc

Đối với trẻ nhỏ, mỗi bước chạy hay hoạt động ngoài trời đều là một phần của quá trình khám phá thế giới xung quanh. Thông qua vận động, con không chỉ rèn luyện thể chất mà còn có cơ hội quan sát, trải nghiệm và tương tác nhiều hơn với môi trường sống.

Theo khuyến nghị của WHO, việc duy trì hoạt động thể chất phù hợp từ những năm đầu đời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sự phát triển vận động và khả năng học hỏi của trẻ. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe, trò chơi ngoài trời đều có thể góp phần giúp trẻ phát triển tự nhiên.

Vận động giúp trẻ rèn luyện thể chất và khám phá thế giới xung quanh.

Trong bối cảnh trẻ nhỏ ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, việc tạo điều kiện để con vận động thường xuyên cũng được xem là một phần của lối sống lành mạnh và cân bằng.

Đề kháng - “khoản đầu tư” quan trọng tạo nền tảng cho hành trình lớn khôn

Bên cạnh dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động, việc xây dựng nền tảng đề kháng cho bé được nhiều phụ huynh xem là “khoản đầu tư” cần ưu tiên. Bởi trong giai đoạn đầu đời, bé liên tục khám phá và làm quen với môi trường mới, từ lớp học, sân chơi đến hoạt động cộng đồng. Một nền tảng đề kháng tốt góp phần giúp cơ thể thích nghi với sự thay đổi đó nhanh chóng hơn.

Lactoferrin, IgG, HMO và FOS là những dưỡng chất được nhiều gia đình lựa chọn bổ sung cho bé để củng cố sức khỏe, đặc biệt đề kháng.

Hiện nay, nhiều phụ huynh chọn cách bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ xây nền đề kháng cho con từ sớm như một phần trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe lâu dài. Trong đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa kháng thể IgG cùng công thức FDI độc quyền (HMO + FOS), là giải pháp tối ưu để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bé.

Theo nhiều chuyên gia, sức khỏe vững vàng là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Dinh dưỡng hợp lý, giấc ngủ đầy đủ, vận động thường xuyên và sự chăm sóc phù hợp theo từng giai đoạn phát triển đều góp phần tạo nên “nền móng” vững chắc, giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh. Do đó, mỗi bữa ăn đủ chất, từng giấc ngủ ngon hay nỗ lực củng cố sức khỏe đề kháng hôm nay đều là sự chuẩn bị cần thiết giúp con có thêm điều kiện vui chơi, học hỏi và lớn lên theo nhịp phát triển tự nhiên của mình.