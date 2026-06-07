Đề kháng - mảnh ghép quan trọng trong hành trình lớn khôn

Đề kháng không phải yếu tố duy nhất tạo nên hành trình lớn khôn của bé, nhưng là một trong những mảnh ghép quan trọng góp phần giúp bé tự tin khám phá và phát triển từng ngày.

Những năm đầu đời đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của bé, từ biết nói, biết đi đến nhận thức và phản ứng với thế giới xung quanh. Đằng sau những bước tiến này là sự cộng hưởng của nhiều nền tảng phát triển, trong đó có dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và cả đề kháng. Tất cả giúp bé lớn lên khỏe mạnh và sẵn sàng cho những trải nghiệm mới.

Hành trình lớn lên được tạo nên từ nhiều nền tảng song hành

Hầu hết cha mẹ đều mong muốn con phát triển khỏe mạnh, đạt được những cột mốc phù hợp lứa tuổi và tự tin khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy, chiều cao, cân nặng hay khả năng vận động, ngôn ngữ thường được theo dõi sát sao trong những năm đầu đời.

Tuy nhiên, hành trình phát triển của bé không phụ thuộc yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả từ sự phối hợp nhiều nền tảng. Dinh dưỡng cung cấp “nguyên liệu” để cơ thể tăng trưởng, hệ tiêu hóa hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, giấc ngủ tạo điều kiện để cơ thể phục hồi và phát triển, trong khi vận động góp phần hoàn thiện thể chất. Bên cạnh đó, đề kháng cũng là mảnh ghép quan trọng, hỗ trợ cơ thể thích nghi với môi trường sống.

Mỗi cột mốc lớn khôn của bé là kết quả của hành trình vun đắp sức khỏe mỗi ngày.

Ngày nay, nhiều phụ huynh hướng đến việc xây dựng đồng thời các nền tảng phát triển cho con, thay vì tập trung vào một chỉ số riêng lẻ. Bởi một đứa trẻ khỏe mạnh không chỉ cần cao lớn hay ăn uống tốt, mà còn cần khả năng thích nghi với những thay đổi trong quá trình trưởng thành.

Đề kháng là một trong những yếu tố giúp bé tự tin khám phá thế giới xung quanh.

Từ ngày đầu đến lớp, tham gia hoạt động ngoài trời hay những chuyến vi vu cùng gia đình, bé liên tục tiếp xúc với trải nghiệm mới. Trong bối cảnh đó, đề kháng được xem là một phần của nền tảng sức khỏe lâu dài. Không chỉ bảo vệ cơ thể trước các tác nhân từ môi trường, đề kháng còn góp phần giúp bé duy trì nhịp sinh hoạt, học tập và vui chơi ổn định trong những năm đầu đời.

Giá trị cộng hưởng từ lactoferrin và IgG trong mục tiêu xây dựng đề kháng

Song song với việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, giấc ngủ hợp lý và vận động phù hợp, nhiều phụ huynh hiện nay cũng chủ động tìm hiểu dưỡng chất hỗ trợ đề kháng từ sớm. Trong số đó, lactoferrin là một trong những thành phần nhận được nhiều sự quan tâm từ giới khoa học và cha mẹ hiện đại.

Lactoferrin là glycoprotein tự nhiên có trong nhiều dịch tiết của cơ thể, đặc biệt hiện diện với hàm lượng cao trong sữa non và sữa mẹ. Các nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí nhi khoa quốc tế The Journal of Pediatrics chỉ ra lactoferrin tham gia vào nhiều cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, từ khả năng gắn với sắt để hạn chế điều kiện phát triển của một số vi sinh vật, đến vai trò điều hòa phản ứng miễn dịch.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin hướng đến việc xây dựng nền tảng đề kháng từ sớm cho bé.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí dinh dưỡng quốc tế, lactoferrin là một trong những thành phần sinh học quan trọng góp phần tạo nên lợi thế của sữa mẹ trong giai đoạn đầu đời, đồng thời hỗ trợ quá trình hoàn thiện cơ chế bảo vệ tự nhiên của bé. Bên cạnh lactoferrin, sữa non còn chứa IgG - loại kháng thể quan trọng tham gia vào quá trình nhận diện và chống lại tác nhân từ môi trường.

Điều đáng chú ý là nhiều nhà khoa học nhận định giá trị của các hợp chất sinh học trong sữa mẹ và sữa non nằm ở khả năng phối hợp và tương hỗ. Lactoferrin được xem là cầu nối giữa cơ chế miễn dịch bẩm sinh và thích nghi, trong khi IgG là một trong những kháng thể quan trọng tham gia vào hệ thống bảo vệ tự nhiên của cơ thể

Từ góc độ dinh dưỡng, xu hướng hiện nay không còn tập trung vào việc bổ sung riêng lẻ một hoạt chất, mà hướng đến công thức có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng giữa nhiều thành phần sinh học. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin lựa chọn. Sản phẩm sở hữu phức hợp tăng đề kháng kết hợp lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa kháng thể IgG cùng công thức FDI độc quyền (HMO + FOS).

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin đồng hành cùng cha mẹ trong việc vun đắp nền tảng đề kháng cho bé từ sớm.

Trong khi lactoferrin và IgG tạo nên cơ chế hỗ trợ đề kháng theo hướng cộng hưởng, công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến nền tảng đề kháng.

Từ góc độ chăm sóc sức khỏe chủ động, giải pháp từ Nutifood GrowPLUS+ không chỉ phù hợp với nhóm trẻ hay ốm, trẻ sinh non hay sinh mổ mà còn hướng đến hầu hết con trẻ trong giai đoạn đầu đời - thời điểm cơ thể liên tục học cách thích nghi với môi trường sống, nhịp sinh hoạt và những trải nghiệm mới. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc xây dựng nền tảng đề kháng từ sớm như một phần trong hành trình nuôi con khỏe mạnh.