Mẹo bảo vệ sức khỏe trẻ trước các tác nhân gây hại từ môi trường

Để trẻ tự do khám phá thế giới, cha mẹ cần xây dựng “lá chắn” toàn diện, chủ động giảm tác hại từ môi trường, đồng thời nuôi dưỡng sức đề kháng vững vàng cho con từ bên trong.

Trong hành trình lớn lên, con va chạm mỗi ngày với môi trường xung quanh. Khói bụi đô thị, thời tiết thất thường đến vi khuẩn, virus… đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển. Hành trình bảo vệ trẻ cần được bắt đầu từ hành động thực tế ngay trong không gian sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Hạn chế tiếp xúc với tác nhân bên ngoài

Dù không khó kiểm soát hoàn toàn môi trường, cha mẹ vẫn có thể chủ động giảm thiểu nguy cơ bằng thói quen nhỏ nhưng nhất quán.

Mặc trang phục phù hợp với thời tiết và môi trường: Thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa, là nguyên nhân phổ biến khiến con dễ cảm lạnh hoặc viêm đường hô hấp. Việc lựa chọn trang phục phù hợp giúp cơ thể bé thích nghi tốt hơn.

Ngày hè nắng nóng, phụ huynh nên ưu tiên chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt. Ngược lại, khi trời lạnh hoặc có gió, con cần được giữ ấm vùng cổ, ngực, bàn chân để hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh. Ngoài ra, ở khu vực nhiều khói bụi, khẩu trang và mũ nón cũng là lớp bảo vệ cần thiết.

Cha mẹ cần rèn cho bé thói quen rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay sau khi vui chơi ngoài trời. Ảnh: Wirestock/Magnific.

Giữ vệ sinh cá nhân: Trẻ nhỏ vốn hiếu động và tò mò về thế giới xung quanh. Thói quen chạm tay vào mọi thứ rồi vô tình đưa lên mắt, mũi, miệng là con đường ngắn nhất khiến vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Việc rèn cho bé thói quen rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay sau khi vui chơi ngoài trời là bước cơ bản nhưng quan trọng.

Giữ nhà cửa thông thoáng: Không gian sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hô hấp của con. Nhà cửa cần được vệ sinh thường xuyên để hạn chế bụi bẩn, nấm mốc và tác nhân gây dị ứng. Các gia đình nên thường xuyên để cửa mở thông gió, tận dụng ánh sáng tự nhiên, cũng như sử dụng máy lọc hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Hạn chế cho trẻ ra ngoài khi thời tiết xấu: Thời tiết xấu là lúc hệ hô hấp và miễn dịch non nớt dễ tổn thương hơn bình thường. Mưa làm tăng độ ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển; trong khi ô nhiễm không khí và nắng nóng khiến bụi mịn, khí độc tăng cao. Hạn chế cho con ra ngoài thời điểm này là biện pháp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp và da.

Tăng cường sức đề kháng từ bên trong

Bảo vệ trẻ khỏi tác nhân gây bệnh từ bên ngoài là cần thiết, song quan trọng hơn vẫn là xây dựng nền tảng đề kháng từ bên trong. Các tác nhân gây bệnh không thể bị loại bỏ hoàn toàn. Trẻ vẫn cần đi học, giao tiếp, khám phá thế giới xung quanh. Lúc này, sức đề kháng trở thành “nền móng” quyết định khả năng thích nghi, chống chọi tốt trước những thay đổi của môi trường trong quá trình lớn lên.

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng: Dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Một khẩu phần ăn đa dạng, đầy đủ nhóm chất như đạm, chất béo, vitamin… sẽ hỗ trợ bé phát triển toàn diện. Thực phẩm giàu vitamin C, kẽm, sắt hay lợi khuẩn thường được khuyến khích trong thực đơn hàng ngày, nhằm tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Xây dựng lối sống lành mạnh: Ngoài dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động đóng vai trò quan trọng. Trẻ cần được ngủ đủ giấc, đúng giờ để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Đồng thời, cho con tham gia hoạt động thể chất đều đặn là cách rèn luyện thể lực và kích thích hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn.

Bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ đề kháng: Trong nhiều trường hợp, chế độ ăn hàng ngày có thể chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, nhất là ở giai đoạn tăng trưởng nhanh hoặc khi biếng ăn. Theo chuyên gia dinh dưỡng, cha mẹ có thể cân nhắc bổ sung thành phần hỗ trợ tăng cường đề kháng như lactoferrin - glycoprotein tự nhiên có trong sữa non, giàu kháng thể. Thành phần này góp phần hỗ trợ cơ thể trẻ hình thành và hoàn thiện hệ miễn dịch tự nhiên ngay từ những năm đầu đời.

Nhiều phụ huynh Việt lựa chọn sản phẩm sữa hỗ trợ đề kháng cho con.

Trong đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều phụ huynh Việt lựa chọn, với mong muốn tăng cường sức khỏe của con giai đoạn đầu đời. Sản phẩm bổ sung phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin kết hợp sữa non 24h chứa kháng thể IgG, cùng công thức FDI (HMO + FOS).

Các thành phần vừa hỗ trợ cơ thể nhận diện và loại bỏ tác nhân gây bệnh, vừa giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa. Việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ thúc đẩy quá trình hấp thu vi chất thiết yếu, qua đó củng cố hàng rào miễn dịch cho trẻ.

Trong hành trình nuôi con, không có giải pháp nào mang tính tức thời hay tuyệt đối. Thể trạng của bé là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, từ môi trường sống, thói quen sinh hoạt đến nền tảng dinh dưỡng. Chủ động bảo vệ con trước tác nhân gây hại từ môi trường cần được nhìn nhận như một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì và cân bằng cả gia đình.