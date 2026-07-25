4 lớp phòng vệ cần thiết cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa

Giao mùa kéo theo nguy cơ gia tăng bệnh hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm. Bốn lớp chăm sóc phối hợp giúp trẻ giữ sức khỏe ổn định trước sự thay đổi của môi trường.

Theo Bộ Y tế, thời tiết giao mùa cùng độ ẩm tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, trẻ cần được bảo vệ bằng nhiều lớp chăm sóc phối hợp.

Giao mùa, bao nhiêu lớp phòng vệ là đủ cho trẻ?

Lớp phòng vệ đầu tiên bắt đầu từ không gian sinh hoạt. Phòng ngủ, lớp học và chỗ vui chơi trong nhà cần được giữ thông thoáng, khô ráo, đặc biệt sau những ngày mưa hoặc khi độ ẩm tăng cao. Bề mặt các vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi và thiết bị điện tử nên được vệ sinh định kỳ. Đồng thời, phụ huynh cần hạn chế để trẻ ở gần khói thuốc, nơi nhiều khói bụi, môi trường không khí kém và tránh cho con tiếp xúc gần với người có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi.

Trẻ cần được hướng dẫn rửa tay đúng cách để giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Sau khi kiểm soát yếu tố trong không gian sinh hoạt, lớp bảo vệ tiếp theo là hạn chế nguồn lây trong những tiếp xúc hàng ngày thông qua vệ sinh cá nhân. Trẻ cần được hình thành thói quen rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, vui chơi ngoài trời hoặc chạm vào đồ dùng chung; đồng thời che miệng, mũi khi ho, hắt hơi và sử dụng riêng vật dụng cá nhân. Khi có biểu hiện sốt, ho nhiều, mệt hoặc rối loạn tiêu hóa, trẻ nên nghỉ tại nhà để hồi phục và giảm nguy cơ lây bệnh cho bạn bè.

Nếu hai giải pháp đầu giúp hạn chế tối ưu việc tiếp xúc nguồn bệnh, thì tiêm chủng tạo thêm lớp phòng vệ chủ động. Lịch tiêm nên được rà soát theo độ tuổi, tiền sử sức khỏe và hướng dẫn của nhân viên y tế. Với cúm mùa, WHO xác định vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và khuyến nghị tiêm hàng năm cho bé từ 6 tháng đến 5 tuổi. Đây là nhóm có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn khi mắc cúm.

Lớp phòng vệ thứ tư được hình thành từ chế độ sinh hoạt lành mạnh - từ giấc ngủ, vận động đến chế độ ăn uống. Trong đó, ngủ đủ giấc giúp cơ thể trẻ phục hồi sau ngày dài học tập, vui chơi. Vận động theo độ tuổi hỗ trợ tăng cường thể lực, phát triển cơ thể toàn diện. Trong những ngày nắng mưa đan xen, trẻ cũng cần uống đủ nước và duy trì thực đơn bữa ăn đa dạng, cân đối với protein, chất bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Trẻ cần được ăn uống đầy đủ, duy trì nhịp vận động phù hợp.

Khi được duy trì đồng thời, 4 lớp phòng vệ tạo nên tác động cộng hưởng, góp phần chăm sóc trẻ từ ngoài vào trong. Trong đó, việc củng cố nền tảng đề kháng qua dinh dưỡng là mắt xích quan trọng, giúp cơ thể ứng phó tốt hơn trước tác nhân từ môi trường.

Giải pháp dinh dưỡng củng cố lớp phòng vệ từ bên trong

Theo các chuyên gia nhi khoa, chế độ ăn khoa học cung cấp năng lượng, vitamin, khoáng chất và protein thiết yếu cho quá trình tăng trưởng, đồng thời góp phần duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Đây cũng là cơ sở để cha mẹ xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Từ vai trò của dinh dưỡng, các thành phần sinh học trong sữa và sữa non được nghiên cứu nhờ khả năng tham gia củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là lựa chọn dinh dưỡng hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng từ sớm, với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin hỗ trợ trẻ củng cố nền tảng đề kháng và chăm sóc đường ruột, nhất là trong giai đoạn cơ thể trẻ học cách thích nghi trước sự thay đổi của thời tiết.

Lactoferrin là glycoprotein có khả năng liên kết với sắt tự do, từ đó hạn chế điều kiện phát triển của một số tác nhân gây hại. Khi bị lactoferrin "tước đoạt" nguồn sắt cần thiết để tăng sinh, các tác nhân này sẽ khó phát triển hơn. Còn sữa non 24h chứa kháng thể IgG - loại kháng thể quan trọng tham gia nhận diện và bảo vệ cơ thể trước tác nhân từ môi trường. Không dừng ở thành phần liên quan trực tiếp đến đề kháng, Nutifood còn bổ sung công thức FDI (HMO + FOS) vào sản phẩm, nhằm góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi và chăm sóc môi trường đường ruột - một trong những yếu tố liên quan đến nền tảng đề kháng trong những năm đầu đời.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là sản phẩm đáng cân nhắc dành cho trẻ trong giai đoạn giao mùa.

Giá trị của phức hợp tăng đề kháng trong Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin nằm ở sự phối hợp giữa các thành phần. Trong khi lactoferrin hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên, sữa non 24h chứa kháng thể IgG tham gia nhận diện tác nhân gây hại và bảo vệ cơ thể, công thức FDI (HMO + FOS) góp phần chăm sóc đường ruột. Tác động cộng hưởng này hỗ trợ duy trì nền tảng sức khỏe để trẻ học tập, vui chơi và phát triển trong mọi giai đoạn, đặc biệt giúp con thích nghi tốt với sự thay đổi môi trường.

Từ môi trường sống, vệ sinh cá nhân, tiêm chủng đến dinh dưỡng, mỗi lớp phòng vệ sẽ góp phần củng cố nền tảng bảo vệ tự nhiên cho trẻ. Khi 4 lớp phòng vệ phối hợp chặt chẽ, trẻ có thêm sự chuẩn bị để thích nghi trước thay đổi của thời tiết và môi trường.