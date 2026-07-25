Số ca mắc sởi tại Mỹ lập đỉnh 30 năm do tỷ lệ tiêm chủng giảm

Số ca mắc sởi tại Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đã vượt qua tổng số ca của cả năm 2025, lên đến mức cao nhất trong vòng 30 năm qua do tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm.

Số ca mắc sởi tại Mỹ đang gia tăng mạnh. Ảnh: CDC/ Cynthia S. Goldsmith; William Bellini, PhD.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 24/7 cho biết đã có 2.318 trường hợp mắc sởi được xác nhận tính đến thời điểm hiện tại.

Mức độ lây lan nhanh chóng phản ánh thực trạng mới tại Mỹ, khi tỷ lệ tiêm chủng giảm khiến nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương trước căn bệnh vốn đã được tuyên bố xóa sổ từ hơn 25 năm trước.

Những đợt bùng phát dịch sởi tại 2 bang Utah và South Carolina chiếm khoảng 50% tổng số ca bệnh trên toàn quốc. Trong khi cơ quan y tế South Carolina đã kiểm soát được dịch trong vòng 7 tháng bằng cách yêu cầu học sinh chưa tiêm phòng phải cách ly, thì dịch bệnh tại Utah vẫn kéo dài hơn 1 năm và lan rộng ra hầu hết địa phương do thiếu nỗ lực cách ly đồng bộ. Ngoài ra, số ca mắc sởi cũng đang có xu hướng tăng tại các bang láng giềng của 2 bang nêu trên là Pennsylvania và Virginia.

Theo dữ liệu của CDC, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa sởi, quai bị và rubella (MMR) ở trẻ mẫu giáo trên toàn nước Mỹ đã giảm xuống còn 92,5% trong năm học 2024-2025, thấp hơn mức 95% cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Giáo sư Amira Roess - Trường Y tế Công cộng, Đại học George Mason, cảnh báo ngày càng nhiều trẻ em đến trường mà không được tiêm chủng đầy đủ, từ đó tạo điều kiện cho virus lây lan với tốc độ rất nhanh. Tại bang Idaho, tỷ lệ này chỉ đạt 78,5% - mức thấp nhất cả nước.

Cựu Giám đốc Walter Orenstein thuộc Chương trình Tiêm chủng Quốc gia Mỹ tại CDC nhận định việc mất đi trạng thái xóa sổ dịch bệnh là một vấn đề nghiêm trọng, đồng nghĩa với thực tế là sởi trở thành bệnh lưu hành tại địa phương và bất kỳ ai cũng có thể bị phơi nhiễm. Tổ chức Y tế Liên Mỹ dự kiến sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, giới chuyên gia y tế dự báo Mỹ sẽ tiếp tục phải đối mặt với các đợt bùng phát nhỏ khi virus gây bệnh sởi tiếp tục lây lan trong cộng đồng.