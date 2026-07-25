Phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 từ hai dấu hiệu lạ

Thay đổi thói quen đại tiện và hay chướng bụng là 2 dấu hiệu ung thư đại trực tràng dễ bị bỏ qua. Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan dù xét nghiệm máu và phân đều bình thường.

Những thay đổi khi đi đại tiện có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng. Ảnh: Magnific.

Nhiều người cho rằng chỉ khi đi ngoài ra máu hoặc xét nghiệm phân có máu ẩn dương tính mới cần lo lắng về ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lâm Phong Niên, chuyên gia gan mật - tiêu hóa tại Đài Loan (Trung Quốc), thực tế lâm sàng cho thấy điều này không hoàn toàn đúng. Ngay cả khi các xét nghiệm tầm soát ban đầu đều bình thường, người bệnh vẫn có thể mắc ung thư nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ.

Phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 dù xét nghiệm đều bình thường

Theo ET Today, bác sĩ Lâm Phong Niên cho biết ông từng tiếp nhận một nam bệnh nhân đã có những thay đổi rõ rệt về thói quen đại tiện và thường xuyên bị chướng bụng. Ban đầu, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm máu để kiểm tra các dấu ấn ung thư và xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân. Điều đáng nói là cả hai kết quả đều nằm trong giới hạn bình thường.

Mặc dù vậy, bác sĩ vẫn nghi ngờ có bất thường nên khuyến cáo bệnh nhân nội soi đại tràng. Tuy nhiên, người này sợ hãi, kiên quyết từ chối nội soi cũng như các xét nghiệm chuyên sâu khác như chụp cắt lớp vi tính (CT).

Sau nhiều lần bác sĩ cùng người nhà động viên, thuyết phục, bệnh nhân mới đồng ý thực hiện nội soi. Ngay khi đưa ống nội soi vào đại tràng, các bác sĩ đã phát hiện một khối u và kết quả sinh thiết sau đó xác nhận bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.

Theo bác sĩ Lâm, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều người chủ quan vì các xét nghiệm ban đầu bình thường hoặc sợ nội soi nên trì hoãn kiểm tra, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Theo bác sĩ Lâm Phong Niên, trước đây ung thư đại trực tràng chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, nhưng hiện nay độ tuổi mắc bệnh đang giảm đáng kể. Ông cho biết gần đây đã chẩn đoán một bệnh nhân 21 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Khi còn công tác tại Nghi Lan (Đài Loan), ông cũng từng điều trị cho bệnh nhân 29 tuổi ở giai đoạn cuối.

Đáng chú ý, trường hợp trẻ nhất mà ông từng tiếp nhận chỉ mới 18 tuổi. Ngoài ra, các ca mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 ở độ tuổi 25-26 cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong thực hành lâm sàng.

Hai nhóm nguy cơ cần đặc biệt lưu ý

Bác sĩ Lâm Phong Niên cho rằng có hai nhóm người cần chủ động tầm soát ung thư đại trực tràng sớm.

- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng: Nhóm này nên thực hiện nội soi đại tràng lần đầu từ khoảng 40 tuổi, thậm chí sớm hơn, khoảng 30 tuổi nếu nguy cơ cao hoặc có nhiều người thân mắc bệnh.

- Người xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo: Bao gồm đi ngoài ra máu, cảm giác muốn đi đại tiện nhưng không đi được, thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, tiêu chảy mạn tính hoặc chướng bụng không rõ nguyên nhân. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh nên đến khám chuyên khoa tiêu hóa để được đánh giá, không nên chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm phân.

Theo bác sĩ Lâm, nếu nội soi phát hiện polyp hoặc u tuyến, bác sĩ sẽ hẹn lịch tái khám phù hợp cho từng người. Thời gian theo dõi sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tổn thương của polyp, chất lượng làm sạch đại tràng trước khi nội soi, số lượng polyp cũng như vị trí phân bố của chúng.

Ông nhấn mạnh nội soi đại tràng hiện vẫn là phương pháp có giá trị cao trong phát hiện sớm ung thư đại trực tràng và các tổn thương tiền ung thư. Vì vậy, người có yếu tố nguy cơ hoặc có triệu chứng bất thường không nên trì hoãn hoặc từ chối nội soi chỉ vì lo ngại hay sợ đau, bởi việc phát hiện sớm có thể giúp tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công.