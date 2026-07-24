Bác sĩ bất ngờ khi nội soi đường mật cho bệnh nhi 12 tuổi

Trong lúc nội soi, bác sĩ phát hiện hai con giun đũa đang di động, chui vào đường mật của bệnh nhi 12 tuổi và gắp thành công ngay trong thủ thuật.

Ca nội soi của bệnh nhi 12 tuổi khiến ê-kíp phát hiện hai con giun đũa dài khoảng 30 cm đang chui vào đường mật.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nội soi can thiệp thành công, lấy ra hai con giun đũa dài 29-32 cm đang chui vào đường mật của một bệnh nhi 12 tuổi, quốc tịch Lào.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi P. nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, buồn nôn, ăn uống kém, vàng da nhẹ, nước tiểu sẫm màu và sưng nhẹ hai mí mắt.

Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm đường mật cấp, nghi ngờ do giun chui đường mật. Người bệnh được chỉ định nội soi đường tiêu hóa trên nhằm đánh giá trước khi tiến hành nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP).

Trong quá trình đưa ống nội soi đến tá tràng, ê-kíp bất ngờ phát hiện hai con giun đũa còn sống, đang di động và chui qua vùng nhú tá lớn - nơi đường mật và ống tụy đổ vào tá tràng.

Ngay sau đó, các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để lần lượt gắp thành công cả hai con giun ra ngoài. Một con dài 32 cm và con còn lại dài 29 cm.

Bệnh nhi 12 tuổi vừa được nội soi gắp thành công hai con giun dài hơn 30 cm.

Thủ thuật diễn ra an toàn, thuận lợi. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhi ổn định, các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và vàng da cải thiện dần.

Theo các bác sĩ, giun chui đường mật là biến chứng của tình trạng nhiễm giun đường ruột. Ký sinh trùng có thể di chuyển từ tá tràng qua nhú tá lớn để xâm nhập vào đường mật, gây tắc mật và dẫn đến viêm đường mật cấp.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật, viêm tụy cấp, nhiễm khuẩn đường mật nặng hoặc áp xe gan.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải, sốt, vàng da, buồn nôn, nôn hoặc nước tiểu sẫm màu, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm.

Để phòng ngừa nhiễm giun, mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, giữ vệ sinh môi trường sống và tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.