Gánh hậu quả vì uống 3-4 lon nước ngọt mỗi ngày suốt nhiều năm

Thói quen uống 3-4 lon nước ngọt mỗi ngày để giữ tỉnh táo khiến người đàn ông 32 tuổi tăng men gan, rối loạn đường huyết.

Không chỉ thực phẩm ôi thiu mới gây hại, nước ngọt và đồ uống có đường nếu dùng thường xuyên cũng có thể trở thành "độc dược", âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính. Ảnh: Magnific.

Để chống buồn ngủ trong những ca trực đêm và các chuyến công tác, một người đàn ông 32 tuổi (ở Hà Nội) duy trì thói quen uống 3-4 lon nước ngọt mỗi ngày suốt nhiều năm. Anh chỉ nghĩ đây là cách nạp năng lượng nhanh, cho đến khi phải nhập viện vì sức khỏe gặp vấn đề.

Tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), các bác sĩ xác định người bệnh bị tăng men gan và rối loạn đường huyết. Theo TS.BS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, việc tiêu thụ lượng lớn đồ uống có đường trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này.

Theo chuyên gia, đây không phải trường hợp cá biệt mà phản ánh xu hướng ăn uống đang ngày càng phổ biến ở người trẻ, khi nước ngọt và các loại đồ uống có đường được sử dụng như một cách để tỉnh táo, giảm mệt mỏi hoặc bổ sung năng lượng.

TS Lê Thị Hương Giang cho rằng khái niệm "thực phẩm bẩn" hiện nay cần được hiểu rộng hơn. Nhiều người thường chỉ nghĩ đến thực phẩm ôi thiu, mất vệ sinh hoặc chứa hóa chất độc hại. Tuy nhiên, những thực phẩm được phép lưu hành nhưng chứa quá nhiều đường, muối và chất béo cũng có thể trở thành "thực phẩm bẩn" nếu được tiêu thụ thường xuyên.

Theo bà, nước ngọt, đồ uống có đường và các loại thực phẩm siêu chế biến là những ví dụ điển hình. Dù không gây hại ngay lập tức, chúng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nếu trở thành một phần trong chế độ ăn hàng ngày.

Chuyên gia dẫn chứng trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ hơn 1.000 bữa ăn mỗi năm, tương đương khoảng 70.000-80.000 bữa trong cả cuộc đời.

"Nếu coi thực phẩm là thứ được đưa vào cơ thể nhiều nhất thì mỗi bữa ăn cũng giống như một toa thuốc. Ăn đúng sẽ nuôi dưỡng sức khỏe, còn ăn sai có thể trở thành độc dược tích lũy theo thời gian", TS Giang nhấn mạnh.

Bà cũng cảnh báo việc lạm dụng đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều muối và nhiều chất béo, cùng với xu hướng tin theo những lời khuyên dinh dưỡng thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, đang khiến không ít người hình thành chế độ ăn uống mất cân đối.

Đây là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như béo phì, gan nhiễm mỡ, đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Theo TS Giang, thay vì chỉ quan tâm đến yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, mỗi người cần chú ý cả chất lượng dinh dưỡng và tần suất tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe lâu dài.