Mỹ điều tra một đợt bùng phát bệnh tả do ký sinh trùng cyclospora

Tính đến ngày 22/7, đợt bùng phát mới liên quan đến ký sinh trùng cyclospora gây ra tiêu chảy đã ảnh hưởng đến 72 người song chưa có thông báo về địa điểm tập trung các ca bệnh.

Các sản phẩm rau củ được bày bán tại một siêu thị ở trung tâm Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN).

Ngày 23/7, giới chức y tế Mỹ cho biết đang điều tra một đợt bùng phát mới liên quan đến ký sinh trùng cyclospora gây tiêu chảy. Tính đến ngày 22/7, đợt bùng phát này đã ảnh hưởng đến 72 người song chưa có thông báo về địa điểm tập trung các ca bệnh.

Thông báo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết các cơ quan liên quan đang phối hợp điều tra về nguyên nhân cụ thể trong cụm ca bệnh này. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) vẫn chưa xác định được sản phẩm nào liên quan đến các trường hợp mắc bệnh.

Hồi đầu tuần, các quan chức liên bang cho biết đang tập trung vào sản phẩm rau diếp từ Taylor Farms như là nguồn gốc của một đợt bùng phát riêng biệt, trải rộng nhiều tiểu bang. Tuần trước, công ty này đã thông báo thu hồi rau diếp iceberg được trồng ở miền Trung Mexico.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế liên bang và tiểu bang đang điều tra riêng biệt các cụm ca bệnh do ký sinh trùng cyclospora, bao gồm cả ca bệnh được truy vết đến trang trại Taylor Farms.

Cyclospora là loại ký sinh trùng lây nhiễm vào thực phẩm tiếp xúc với chất thải của người, thường gặp nhất là khi rau quả được tưới hoặc rửa bằng nước bị ô nhiễm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khi ăn phải, ký sinh trùng này gây ra bệnh đường ruột với triệu chứng “đi ngoài thường xuyên và đôi khi dữ dội".

Theo các chuyên gia, để phòng tránh ký sinh trùng, cần rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi đi vệ sinh và trước khi chế biến thực phẩm. Ngoài ra, để tiêu diệt ký sinh trùng, rau quả cần được nấu ở nhiệt độ thấp nhất là 70 độ C.