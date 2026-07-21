Bộ Y tế khuyến cáo về bệnh do virus Adeno

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám, chữa bệnh ghi nhận số ca mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Số ca mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Ảnh: Đinh Hà.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, hiện số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đến nay, ngành y tế chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nếu phát sinh.

Virus Adeno có thể gây nhiều bệnh

Virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm ở mọi lứa tuổi. Người mắc thường có biểu hiện viêm đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, sổ mũi. Virus này cũng có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Phần lớn trường hợp bệnh diễn biến nhẹ và có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có nguy cơ diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Cục Phòng bệnh lưu ý đau mắt đỏ, hay viêm kết mạc, có thể do nhiều nguyên nhân như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Virus Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do tác nhân này.

Do đó, người dân không nên tự xác định nguyên nhân bệnh hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.

Virus Adeno có thể lây qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt; tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; bàn tay, đồ dùng và các bề mặt nhiễm virus.

Tác nhân này cũng có thể lây lan trong những môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Hiện là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người. Trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội, làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt tại trường học, khu vui chơi và bể bơi. Ảnh: Đinh Hà.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, nhưng không hoang mang hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

7 khuyến cáo phòng bệnh

Để phòng bệnh do virus Adeno, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như:

Thứ nhất, thường xuyên rửa tay và hạn chế đưa tay lên mắt. Người dân cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết từ mắt, mũi, họng hoặc các vật dụng, bề mặt dùng chung. Không dùng tay chưa rửa sạch để dụi hoặc chạm vào mắt, mũi, miệng.

Thứ hai, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Người dân không nên dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng.

Khăn, vỏ gối và các vật dụng của người mắc bệnh nên được giặt riêng. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, đồ chơi và bàn học cũng cần được làm sạch thường xuyên.

Thứ ba, chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ. Người bệnh có thể sử dụng gạc sạch, bông hoặc khăn giấy dùng một lần để lau ghèn và dịch tiết quanh mắt. Sau khi sử dụng, cần bỏ ngay và rửa sạch tay.

Không dùng chung một lọ thuốc hoặc cùng một đầu lọ thuốc cho mắt đang viêm và mắt chưa có triệu chứng. Người đeo kính áp tròng cần ngừng sử dụng cho đến khi hết triệu chứng và được nhân viên y tế tư vấn.

Thứ tư, không tự ý sử dụng thuốc. Người dân không nên tự mua hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc phối hợp hoặc thuốc có corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Kháng sinh không có tác dụng đối với viêm kết mạc do virus. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt không đúng có thể khiến bệnh kéo dài, gây tổn thương giác mạc và ảnh hưởng thị lực.

Người bệnh cũng không nên đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt.

Thứ năm, hạn chế lây bệnh cho người khác. Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung vật dụng và không đến bể bơi.

Trẻ có triệu chứng nên được nghỉ ngơi tại nhà nếu không thể bảo đảm vệ sinh cá nhân hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác. Việc đi học, đi làm trở lại cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của cơ sở y tế, nhà trường hoặc cơ quan.

Thứ sáu, theo dõi triệu chứng và đi khám sớm khi cần. Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, đỏ mắt nhiều, mi mắt sưng nề, xuất hiện giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc triệu chứng nặng lên, không cải thiện.

Trẻ mệt nhiều, li bì, bỏ ăn hoặc bỏ bú cũng cần được đưa đi khám. Đặc biệt, trẻ sơ sinh có biểu hiện đỏ mắt hoặc chảy dịch mắt cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Thứ bảy, trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi cần tăng cường vệ sinh. Các cơ sở cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm trường hợp sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa để thông báo cho gia đình và hướng dẫn trẻ đi khám khi cần.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm nước sạch, thông khí, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.

Các cơ sở bơi lội cần duy trì chất lượng nước và nồng độ chất khử khuẩn theo quy định, đồng thời vệ sinh khu vực thay đồ, tay vịn và các dụng cụ dùng chung.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình bệnh do virus Adeno và các bệnh truyền nhiễm lưu hành, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.