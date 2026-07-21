Nữ trung tướng ngành y được đề cử giải thưởng cấp quốc gia

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là cá nhân duy nhất trong 65 điển hình cấp toàn quân được đề cử Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026, nhờ những đóng góp nổi bật cho y học quân sự.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC.

Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 thống nhất đề cử Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Đây là hai điển hình tiêu biểu, đại diện cho những đóng góp nổi bật của phụ nữ Quân đội trong các lĩnh vực y học và công nghiệp quốc phòng.

Đáng chú ý, trong số 65 điển hình cấp toàn quân được đề cử tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc là cá nhân duy nhất được lựa chọn.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà để lại dấu ấn trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và phát triển các kỹ thuật y học hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc từng tham gia chủ trì đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị nhồi máu não”. Công trình được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đánh giá cao về tính mới và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Bà đồng thời là đồng chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu đa trung tâm quốc tế về điều trị dự phòng bệnh lý đột quỵ não. Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc cũng là tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của chuyên ngành đột quỵ cũng như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, nhiều kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai, trong đó có ghép tạng, ghép mô và bộ phận cơ thể người, ghép tim nhân tạo bán phần LVAD - HeartMate 3, cùng các ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị.

Tháng 11/2025, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc được trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bên cạnh công tác chuyên môn và quản lý, Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc luôn chú trọng tạo điều kiện để cán bộ nữ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện có đội ngũ cán bộ nữ chất lượng cao, gồm 5 phó giáo sư, 26 tiến sĩ, 48 thạc sĩ cùng nhiều bác sĩ chuyên khoa.

Nhiều đề tài, sáng kiến của cán bộ nữ tại bệnh viện đã được trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ nữ trí thức trong Quân đội.