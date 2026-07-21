Người đàn ông mê man sau bữa nhậu, vào viện phát hiện suy đa tạng

Sau khi uống rượu, cụ ông 64 tuổi rơi vào trạng thái mê man, rối loạn ý thức. Khi nhập viện, pH máu chỉ còn 6,8, nồng độ methanol vượt 100 mg/dL, kèm suy đa tạng.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc methanol cấp tính mức độ rất nặng. Ảnh: Đinh Hà.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vừa điều trị cho bệnh nhân là ông H.C.T. (64 tuổi, Hà Nội). Theo người nhà, trước đó, ông có uống rượu nhưng không nói cho gia đình biết rồi về phòng nghỉ. Do không biết sự việc, người thân không nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Hơn một ngày sau, thấy ông T. không ra ăn uống hay giao tiếp, gia đình vào kiểm tra và phát hiện ông đã mê man, gọi hỏi không đáp ứng. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, điểm hôn mê Glasgow chỉ còn 10 điểm. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị toan chuyển hóa đặc biệt nghiêm trọng, pH máu giảm xuống 6,8 - mức đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhân đồng thời bị suy đa tạng, suy thận và tăng rất cao chỉ số CK - một dấu hiệu cho thấy tình trạng tổn thương cơ. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc methanol cấp tính mức độ nặng.

ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, cho biết ngay khi nghi ngờ ngộ độc methanol, các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực và chỉ định lọc máu cấp cứu nhằm loại bỏ độc chất khỏi cơ thể.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận nồng độ methanol trong máu bệnh nhân vượt 100 mg/dL. Trong khi đó, nồng độ methanol dưới 20 mg/dL được xem là mức bình thường và từ 40 mg/dL đã có thể gây ngộ độc nặng.

Khi nhập viện, pH máu chỉ còn 6,8, nồng độ methanol vượt 100 mg/dL, kèm suy đa tạng. Ảnh: BVCC.

“Methanol là một loại cồn công nghiệp, hoàn toàn khác với ethanol trong các loại đồ uống có cồn thông thường. Khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành axit formic - chất độc tấn công mạnh vào hệ thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh thị giác”, BS Việt cho biết.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể giảm hoặc mất thị lực, mù vĩnh viễn, tổn thương não, suy đa tạng, co giật, thậm chí tử vong.

Sau 2 ngày được lọc máu tích cực, tình trạng toan chuyển hóa của bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày điều trị thứ 5, ông T. tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và đủ điều kiện xuất viện.

May mắn, người bệnh không ghi nhận di chứng về thần kinh hay thị lực. Theo BS Việt, đây là trường hợp rất may mắn bởi dù nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol đặc biệt nặng, bệnh nhân vẫn hồi phục tốt sau điều trị.

Trên thực tế, không ít người bệnh ngộ độc methanol dù được cứu sống vẫn phải đối mặt với di chứng nặng nề, đặc biệt là tổn thương thần kinh thị giác gây giảm thị lực hoặc mù mắt kéo dài, thậm chí vĩnh viễn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không uống rượu không rõ xuất xứ, rượu tự pha chế hoặc các sản phẩm có nguy cơ chứa methanol.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi nhiều, đau đầu, buồn nôn, nôn, nhìn mờ, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, nhìn mờ hoặc rối loạn thị giác là dấu hiệu cảnh báo quan trọng của ngộ độc methanol. Người dân không nên chủ quan cho rằng đây chỉ là biểu hiện say rượu thông thường, bởi việc chậm trễ điều trị có thể khiến người bệnh mất cơ hội bảo tồn thị lực và đe dọa tính mạng.