Tình hình 2 anh em trong vụ cháy xe khách làm 7 người chết ở Đồng Nai

Hai anh em 7 tuổi và gần 2 tuổi bị thương trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Bé trai bỏng 50% cơ thể, em gái nghi bỏng đường hô hấp.

Chiếc xe khách bị cháy ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Sau vụ cháy xe khách nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 21/7 tại TP Đồng Nai khiến 7 người không qua khỏi và 5 người bị thương, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đang điều trị cho hai bệnh nhi là anh em ruột bị thương trong vụ việc.

Bệnh nhi đầu tiên là N.T.T. (7 tuổi). Theo thông tin từ gia đình, khoảng 2h30 cùng ngày, cả nhà gồm ba, mẹ và hai anh em đi xe khách từ quê nội ở Phan Rang về Đồng Nai. Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1A thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề và hô hoán hành khách thoát khỏi xe.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bé được mẹ ôm chặt. Người cha đã dùng tay, chân và lưng đập cửa xe để đưa con ra ngoài.

Sau khi được giải cứu, ba mẹ được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất, còn hai anh em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai sơ cứu, truyền dịch, tiêm kháng sinh trước khi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào khoảng 8h05 sáng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, khi nhập viện bé N.T.T. trong tình trạng lơ mơ, điểm Glasgow E4M6V5. Bệnh nhi có mạch 145 lần/phút, nhịp thở 35 lần/phút, nhiệt độ 36 độ C, SpO₂ khí trời 98%, huyết áp chưa đo được. Bé nặng 30 kg, cao 123 cm.

Bé được xác định bị bỏng nhiều vị trí, bỏng độ I-II với diện tích khoảng 50% diện tích cơ thể. Mạch quay khó bắt, các vùng bỏng đã được băng kín. Khám ban đầu không ghi nhận khàn tiếng hay cháy sém tóc, lông.

Ngay sau nhập viện, bệnh nhi được thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ với FiO₂ 100%, truyền dịch chống sốc, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau.

Bác sĩ Phương cho biết tình trạng của bé hiện đã tạm ổn định hơn, tỉnh táo và đã khóc được. Kết quả xét nghiệm khí máu cho thấy nồng độ CO không tăng, nhiều khả năng bệnh nhi không bị ngộ độc khí CO do được đưa ra khỏi xe sớm.

Theo đánh giá ban đầu, tổn thương chủ yếu là bỏng ngoài da. Dù vẫn theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp, biểu hiện hô hấp hiện chưa quá nặng. Diễn tiến đáng lo ngại nhất của trường hợp này là diện tích bỏng lên tới 50% cơ thể. Nếu tiếp tục ổn định, bệnh nhi sẽ được chuyển sang Khoa Bỏng trong chiều cùng ngày.

Bệnh nhi thứ hai là N.T.D. (2 tuổi), em ruột của bé N.T.T. Bệnh sử của bé tương tự anh trai vì cùng có mặt trên chuyến xe gặp nạn.

Bé chỉ bị bỏng độ I-II khoảng 10% diện tích cơ thể, không rơi vào tình trạng sốc bỏng. Tuy nhiên, bệnh nhi thở nhanh nên các bác sĩ nghi ngờ có tổn thương đường hô hấp.

Dù kết quả xét nghiệm khí CO không tăng, ê-kíp điều trị vẫn chỉ định nội soi đường hô hấp trong chiều cùng ngày để đánh giá mức độ tổn thương. Hiện bệnh nhi đang được truyền dịch, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau.

Bác sĩ Phương cho hay hai trường hợp đã được hội chẩn toàn bệnh viện do liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và có yếu tố pháp lý.

Trước đó, khoảng 2h sáng 21/7, xe khách biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM.

Khi đến Km1839 Quốc lộ 1A, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Người dân sống gần hiện trường đã tìm cách dập lửa và cứu các nạn nhân, song ngọn lửa lan quá nhanh khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa. Khi đám cháy được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.