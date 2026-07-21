Đằng sau vóc dáng bốc lửa của Shakira

Xuất hiện rạng rỡ tại chương trình giữa giờ chung kết World Cup 2026, Shakira tiếp tục gây chú ý với phong độ ấn tượng và vẻ ngoài không tuổi.

Shakira trình diễn giữa trận chung kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: @shakira/X.

Sau màn trình diễn bùng nổ tại chương trình giữa giờ trận chung kết FIFA World Cup 2026, Shakira một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Giọng ca người Colombia đã đồng hành cùng Burna Boy thể hiện ca khúc chính thức của mùa giải mang tên "Dai Dai", bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi khác trong dàn nghệ sĩ biểu diễn chính gồm Madonna, Justin Bieber và BTS.

Màn xuất hiện của Shakira lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ phong cách thời trang "dopamine dressing". Cô diện chiếc đầm lông vũ tông hồng nóng và vàng chói lọi, khoét hông táo bạo cùng thiết kế xẻ tà cao ngang hông đầy quyến rũ.

Hơn ba thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Shakira vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, làn da tươi trẻ. Không chỉ nhờ yếu tố di truyền, nữ ca sĩ còn nổi tiếng với lối sống kỷ luật, từ chế độ ăn uống, luyện tập đến chăm sóc da.

Shakira biểu diễn trong chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại Sân vận động New York/New Jersey, East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Chế độ ăn kỷ luật và tập luyện đều đặn

Theo tạp chí Hello!, Shakira duy trì một chế độ ăn uống nghiêm ngặt với các bữa ăn nhỏ nhưng giàu chất dinh dưỡng để giữ mức năng lượng ổn định suốt cả ngày. Để chuẩn bị cho những màn trình diễn lớn, huấn luyện viên của cô cho biết Shakira cắt hoàn toàn đường và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, cô vẫn ăn đa dạng các nhóm thực phẩm khác. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn thưởng cho mình một ít chocolate đen, nhưng luôn ở mức vừa phải.

Một bữa sáng điển hình của Shakira gồm trứng, quả bơ và một ly sinh tố. Bữa trưa thường là các món chế biến từ cá, theo Hello!.

Shakira tại trận chung kết giữa Argentina và Pháp vào rạng sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Shakira từ lâu nổi tiếng với vóc dáng săn chắc và cơ bụng khỏe khoắn. Một trong những bí quyết giúp cô duy trì thể lực và hình thể suốt nhiều năm là việc khiêu vũ thường xuyên.

Theo Popsugar, huấn luyện viên Anna Kaiser xây dựng cho Shakira các buổi tập cardio cường độ thấp nhưng kéo dài, kết hợp đạp xe, chạy trên máy và chạy bộ để đốt cháy calo. Tuy nhiên, Kaiser nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tăng cường sức mạnh cơ bắp, bởi sau tuổi 40, việc duy trì và phát triển khối cơ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, cả trong tập luyện lẫn chế độ dinh dưỡng.

Bí quyết chăm sóc da

Trong một cuộc phỏng vấn với YouTuber chuyên về làm đẹp Melanie Murphy, Shakira cho biết vitamin C và kem chống nắng là hai sản phẩm quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da hàng ngày.

"Nếu da quá khô, tôi sẽ thoa thêm vitamin E. Tôi cũng nghĩ việc tẩy trang mỗi tối là rất quan trọng. Tôi thường dùng máy rửa mặt, hoặc đơn giản là một chiếc khăn mặt, để làm sạch hoàn toàn bụi bẩn và cặn trang điểm", nữ ca sĩ chia sẻ với InStyle.

Theo Hello!, chủ nhân bản hit "Waka Waka" không uống rượu, không dùng đồ uống chứa caffeine và cũng không hút thuốc. Những thói quen này góp phần giúp làn da của cô luôn căng mịn và tươi trẻ.

Shakira nổi tiếng với phong cách trang điểm tự nhiên như không trang điểm, giúp tôn lên những đường nét vốn có trên gương mặt.

"Tôi cảm thấy mình càng trang điểm ít thì càng đẹp hơn. Sau ngần ấy năm đứng trước ống kính, đôi khi tôi còn thấy mình bây giờ trông đẹp hơn cả 10 năm trước, khi còn trang điểm quá nhiều", cô chia sẻ.

Lối sống tích cực

Dù là mẹ của hai con trai, đồng thời duy trì sự nghiệp âm nhạc bận rộn suốt hơn 30 năm, Shakira vẫn luôn xuất hiện với tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh việc phát hành các sản phẩm âm nhạc mới, cô còn ký nhiều hợp đồng quảng cáo và phát triển thương hiệu nước hoa mang tên Shakira Perfumes.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ với InStyle: "Một nụ cười đẹp thể hiện sự tự tin, và đó mới là lớp trang điểm tuyệt vời nhất".