Giải mã tình huống Enzo Fernández bị đuổi khỏi sân

Chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez ở cuối trận trở thành bước ngoặt khiến Argentina chỉ còn 10 người và gục ngã trước Tây Ban Nha trong hiệp phụ chung kết World Cup.

Tình huống dẫn tới tấm thẻ vàng thứ hai của Enzo Fernandez. Ảnh: FIFA.

Trong trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha, tiền vệ Enzo Fernandez của Argentina bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 10 phút. Diễn biến đẩy Argentina vào thế khó và cuối cùng phải nhận thất bại trong hiệp phụ.

Tình huống dẫn đến thẻ phạt

Tiền vệ 25 tuổi nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 82. Sau khi ngã xuống sân vì một pha va chạm rất nhẹ với Rodri bên phía Tây Ban Nha, Fernandez tỏ ra tức giận vì không được hưởng quả đá phạt. Anh liên tục vung tay phản ứng về phía trọng tài.

Trọng tài Slavko Vincic lập tức cho dừng trận đấu và rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Fernandez sau đó còn có hành động vỗ tay đầy mỉa mai, suýt khiến anh phải nhận thêm án phạt.

Enzo Fernandez nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 82 sau pha va chạm với Rodri. Ảnh: Reuters.

Đến phút bù giờ thứ 3, tiền vệ của Chelsea tiếp tục mắc sai lầm trong pha tranh chấp với trung vệ Pau Cubarsi. Khi đuổi theo pha phá bóng hướng về khu vực giữa sân, Fernandez lao vào quá muộn, để chân gạt trúng Cubarsi. Hậu vệ Tây Ban Nha đã kịp phá bóng nhưng ngay sau đó bị Fernandez va mạnh vào vùng ống đồng và cẳng chân, khiến anh bị hất văng lên không trung.

Pha phạm lỗi khiến trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ và buộc Fernandez rời sân ngay trước khi hai đội bước vào hiệp phụ.

Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

Sau tấm thẻ vàng thứ 2, Fernandez lập tức phản ứng với quyết định của trọng tài, liên tục xua tay tỏ vẻ không tin nổi và yêu cầu xem lại VAR. Phải mất vài phút anh mới chịu rời sân. Trước khi vào đường hầm, tiền vệ này giơ hai tay xin lỗi người hâm mộ Argentina rồi tức giận đá tung chiếc micro đặt bên đường biên.

Theo Independent, Fernandez trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử các trận chung kết World Cup phải nhận thẻ đỏ, đồng thời là cầu thủ Argentina thứ ba rơi vào tình cảnh này. Trước anh là Pedro Monzon và Gustavo Dezotti (đều của Argentina, World Cup 1990), Marcel Desailly (Pháp, 1998), Zinedine Zidane (Pháp, 2006) và John Heitinga (Hà Lan, 2010).

Pha phạm lỗi nguy hiểm

Pha vào bóng của Enzo Fernandez khiến nhiều người lo ngại cho tình trạng của Pau Cubarsi bởi đây là kiểu va chạm có thể gây tổn thương trực tiếp vùng ống đồng. Trong y học thể thao, chấn thương ống đồng là thuật ngữ dùng để chỉ các tổn thương ở xương chày (tibia) - xương lớn nằm phía trước cẳng chân - cùng các cơ và mô mềm xung quanh.

Mức độ chấn thương có thể từ bầm dập do va chạm trực tiếp, viêm màng xương chày, nứt xương do quá tải cho đến gãy hoàn toàn xương chày trong những tình huống va chạm mạnh, theo trang Sport Mole.

Tình huống Enzo Fernandez phạm lỗi với Pau Cubarsi của Tây Ban Nha dẫn tới tấm thẻ vàng thứ hai. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia y học thể thao cho rằng việc bị tác động mạnh vào vùng ống đồng như tình huống của Cubarsi thường buộc cầu thủ phải được kiểm tra kỹ lưỡng sau trận. Nếu chỉ là bầm dập mô mềm, cầu thủ có thể hồi phục sau vài ngày hoặc vài tuần. Tuy nhiên, nếu xuất hiện tổn thương xương hoặc dây chằng, thời gian điều trị sẽ kéo dài đáng kể, thậm chí cần phẫu thuật đối với các trường hợp gãy xương.

Các CLB cũng đặc biệt thận trọng với dạng chấn thương này bởi xương chày là vị trí phải chịu tải rất lớn trong thi đấu. Việc trở lại sân cỏ quá sớm có thể khiến chấn thương nặng hơn, kéo theo nguy cơ đau mạn tính, phát sinh tổn thương ở các cơ và khớp lân cận do cơ thể phải thay đổi cách vận động để giảm đau, làm kéo dài đáng kể thời gian hồi phục.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều ngôi sao phải nghỉ thi đấu dài hạn vì những pha va chạm vào vùng ống đồng. Điển hình là hậu vệ Luke Shaw của Manchester United, người bị gãy cả xương chày lẫn xương mác trong trận gặp PSV Eindhoven năm 2015 và phải nghỉ khoảng 10 tháng.

Trước đó, tiền đạo Eduardo da Silva của Arsenal cũng mất gần một năm để hồi phục sau pha vào bóng của Martin Taylor khiến anh gãy xương mác và tổn thương nghiêm trọng xương chày. Chấn thương ấy khiến Eduardo lỡ EURO 2008 cùng tuyển Croatia và được xem là bước ngoặt khiến anh không bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao.