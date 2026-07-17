Messi chân trần, tuyển Argentina thong thả trước chung kết

Chỉ còn một trận đấu nữa để chạm tay vào ngôi vương World Cup 2026, Argentina duy trì sự tập trung và tinh thần hứng khởi trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha.

Lionel Messi cùng các đồng đội tại buổi tập trước thềm trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Ảnh: Enviado especial.

Theo nhật báo thể thao Diario Olé, nhà đương kim vô địch thế giới đang trải qua những ngày chuẩn bị cuối cùng tại bang Georgia để hướng tới trận chung kết trong mơ gặp Tây Ban Nha.

Dù cách sân vận động MetLife (New Jersey) - nơi sẽ diễn ra trận tranh ngôi vương - khoảng 1.500 km, thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn duy trì một trạng thái tâm lý lý tưởng: vừa thư thái hưởng thụ áp lực, vừa tập trung cao độ cho trận đánh lớn.

Tuyển Argentina nghe nhạc, thư giãn

Vào lúc 11h37 trưa 16/7 (giờ Mỹ), bầu không khí tại sân tập của CLB Atlanta United trở nên đặc biệt khi chiếc loa Bluetooth đặt bên ngoài phòng thay đồ phát ca khúc Amor Clasificado. Đó cũng là thời điểm album A 2000 – tác phẩm đã đưa cố ca sĩ Rodrigo Bueno trở thành biểu tượng của dòng nhạc cuarteto ở thành phố Córdoba – sắp phát hết.

Với người Argentina, những giai điệu quen thuộc ấy như gợi nhắc về hành trình đã qua, đồng thời tạo thêm cảm giác hứng khởi trước thời khắc lịch sử đang đến rất gần.

Để tránh cái nắng mùa hè tại Georgia, ban huấn luyện dựng các mái che ở khu vực trước phòng thay đồ. Giữa sân tập và khu vực thay đồ là khoảng sàn gỗ kiểu solarium, nơi các cầu thủ tranh thủ nghỉ ngơi, trò chuyện và cười đùa trước khi bước vào buổi tập.

Lautaro Martínez xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái.

Lautaro Martínez (phải), người hùng trong chiến thắng trước tuyển Anh, tích cực tập luyện cùng toàn đội. Ảnh: Enviado especial.

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni sau khi nhâm nhi vài ngụm trà mate thong thả bước trên mặt cỏ, vừa di chuyển vừa tâng bóng theo nhịp đều đặn. Sau vài phút trao đổi với trợ lý Walter Samuel, chiến lược gia 48 tuổi ngồi xuống một chiếc ghế dài hướng mặt về phía ánh nắng.

Ngay phía trên ông là tấm biển lớn ghi số 4, đánh dấu sân tập số 4. Con số ấy lập tức thu hút sự chú ý bởi Argentina cũng đang hướng tới ngôi sao thứ tư trên ngực áo.

Scaloni lặng lẽ cúi người nhặt trái bóng, xoay nó trên những đầu ngón tay rồi chăm chú quan sát. Chỉ ít ngày nữa, ông sẽ bước vào trận chung kết World Cup thứ hai trên cương vị HLV trưởng Argentina và đứng trước cơ hội tiếp tục ghi dấu mốc mới trong lịch sử bóng đá nước này. Sau vài phút trầm ngâm, Scaloni đứng dậy và tiếp tục công việc thường nhật trên sân tập.

HLV Lionel Scaloni nhâm nhi trà trước buổi tập. Ảnh: Enviado especial.

Messi và nghi thức trước giờ "G"

Ở một góc khác, Lionel Messi vẫn duy trì nghi thức quen thuộc trước mỗi buổi tập: đi chân trần trên mặt cỏ. Đội trưởng Argentina tựa vào bức tường đá granite, trò chuyện cùng Juan Musso và Emiliano Martínez trong lúc chờ giáo án bắt đầu.

Theo kế hoạch của ban huấn luyện, nhóm cầu thủ vừa đá chính trong chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết chỉ thực hiện các bài tập hồi phục nhẹ. Ngược lại, những cầu thủ vào sân ít hoặc không thi đấu được yêu cầu tập với cường độ cao hơn.

Các cầu thủ Argentina tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết World Cup. Ảnh: Enviado especial.

Không khí trên sân khá thoải mái với nhiều tiếng cười, song sự tập trung vẫn được duy trì. Bởi phía trước Argentina là trận chung kết với Tây Ban Nha.

Tại bán đảo Iberia, người dân Tây Ban Nha dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ. Tờ L'Équipe gọi Argentina là "Những người bất tử", biệt danh phản ánh vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới sau chuỗi thành tích ấn tượng dưới thời ông Scaloni.

Sau buổi tập, Messi cùng Leandro Paredes ngồi trò chuyện trên chiếc ghế băng trước khi toàn đội khép lại ngày làm việc. Mọi sự chuẩn bị lúc này đều hướng đến mục tiêu duy nhất: bước vào sân MetLife với trạng thái tốt nhất để chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ tư trong lịch sử Argentina.