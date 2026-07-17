Tiền vệ 16 tuổi khiến fan Barca bàn tán

Trong ngày hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới, Ebrima Tunkara bất ngờ trở thành tâm điểm của Barcelona khi sở hữu thể hình vượt trội so với lứa tuổi 16.

Không phải những ngôi sao của đội một, tài năng trẻ Ebrima Tunkara mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong ngày Barcelona tiến hành kiểm tra y tế trước mùa giải 2026/27. Những hình ảnh được câu lạc bộ công bố cho thấy tiền vệ người Gambia sở hữu thân hình rất vạm vỡ dù mới 16 tuổi, tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội.

Theo AS, trong buổi kiểm tra y tế đầu tiên của Barcelona, có tổng cộng 25 cầu thủ tham dự. Tuy nhiên, Ebrima Tunkara là người thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Hình thể đáng kinh ngạc của Ebrima Tunkara ở tuổi 16. Ảnh: FC Barcelona.

Ở tuổi 16, cầu thủ này sở hữu nền tảng thể chất nổi bật với cơ bắp săn chắc và vóc dáng được đánh giá là vượt xa nhiều cầu thủ cùng trang lứa. Không ít CĐV Barcelona cho rằng Tunkara trông giống một cầu thủ đã trưởng thành hơn là một thiếu niên vừa bước vào giai đoạn đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Ebrima Tunkara sinh ngày 10/3/2010 tại Lamoi (Gambia). Khi còn nhỏ, anh cùng gia đình chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Sau khi định cư tại thành phố Mataró, Tunkara nhanh chóng bộc lộ năng khiếu bóng đá trong màu áo AEiLL Cerdanyola Mataró và lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Barcelona.

Năm 2018, anh chính thức gia nhập lò đào tạo La Masia. Kể từ đó, quá trình phát triển của cầu thủ trẻ được đánh giá là rất ấn tượng. Ban huấn luyện đánh giá cao sự chững chạc, khả năng tạo đột biến cùng bản lĩnh thi đấu hiếm thấy ở một cầu thủ còn rất trẻ.

Tunkara thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ tấn công chân trái nhưng cũng có thể chơi tốt ở cả hai cánh. Dù sinh ra tại Gambia, anh đã nhập quốc tịch Tây Ban Nha và thường xuyên góp mặt trong các đội tuyển trẻ U15, U16 và U17 của xứ sở bò tót.

Theo chuyên trang Transfermarkt, tài năng trẻ này hiện được định giá khoảng 5 triệu Euro - con số rất đáng chú ý với một cầu thủ mới 16 tuổi.

Việc được triệu tập tham gia đợt tập trung cùng đội một trước mùa giải cho thấy Tunkara đang nằm trong nhóm những tài năng được Barcelona kỳ vọng nhất. Với nền tảng thể chất nổi bật cùng tiềm năng chuyên môn lớn, anh được xem là một trong những "viên ngọc" tiếp theo của La Masia có thể tạo dấu ấn trong tương lai.