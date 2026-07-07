Đôi chân gân guốc của Jude Bellingham

Đôi chân nổi gân của Jude Bellingham gây sốt mạng xã hội, hé lộ công nghệ phục hồi đặc biệt tuyển Anh dùng tại World Cup.

Hình ảnh Jude Bellingham trên sân tập tuyển Anh những ngày qua thu hút hàng triệu lượt tương tác, nhưng tâm điểm lại là đôi chân nổi rõ từng đường gân. Với nhiều người hâm mộ, đó là "thành quả" của nền tảng thể lực đỉnh cao, tỷ lệ mỡ thấp và giáo án tập luyện khắc nghiệt.

Tuy nhiên, còn một yếu tố khác có thể góp phần tạo nên vẻ ngoài đặc biệt này: công nghệ hạn chế lưu lượng máu (Blood Flow Restriction - BFR) mà tuyển Anh sử dụng trong quá trình tập luyện và phục hồi, theo thông tin từ The Strait Times.

Jude Bellingham sử dụng quần Hytro Blood Flow Restriction với các dây đai siết quanh phần trên đùi. Ảnh: itsjudithworld/X.

Quan sát kỹ Bellingham cũng như các đồng đội như Declan Rice và Bukayo Saka, có thể thấy họ đều mặc loại quần Hytro Blood Flow Restriction với các dây đai siết quanh phần trên đùi.

Đây không phải quần nén thông thường mà là thiết bị được thiết kế để tạo ra hiện tượng hạn chế lưu lượng máu có kiểm soát.

Cơ chế của BFR là tạo áp lực lên phần trên của chi, làm giảm lượng máu tĩnh mạch trở về tim nhưng vẫn duy trì dòng máu động mạch đến cơ.

Máu nghèo oxy vì thế tạm thời tích tụ trong cơ bắp, tạo ra môi trường chuyển hóa tương tự như khi vận động với cường độ rất cao. Nhờ đó, ngay cả những bài tập nhẹ cũng đủ tạo ra kích thích lớn lên cơ bắp mà không cần tăng thêm tải trọng lên khớp, dây chằng hay các mô đang mệt mỏi.

Chính cơ chế này giúp BFR được ứng dụng rộng rãi trong việc phục hồi thể lực. Thay vì phải tập nặng để duy trì sức mạnh và khối cơ, vận động viên có thể kết hợp BFR với các bài tập cường độ thấp hoặc đạp xe nhẹ nhưng vẫn đạt được hiệu quả kích thích cơ bắp. Các dây đai còn tạo ra áp lực chuyển hóa cục bộ, góp phần thúc đẩy quá trình tổng hợp protein cơ và hỗ trợ phục hồi sau những buổi vận động cường độ cao.

Ở một giải đấu như World Cup, các đội bóng thi đấu với mật độ dày đặc, mục tiêu của các buổi tập không còn là cải thiện thể lực mà là giúp cầu thủ hồi phục nhanh nhất có thể.

Duy trì khối cơ, hạn chế đau mỏi và bảo toàn khả năng bứt tốc cho trận đấu tiếp theo trở thành ưu tiên hàng đầu. BFR vì thế được xem là một công cụ hỗ trợ, giúp cầu thủ sẵn sàng bước vào thêm 90 phút với cường độ vận động cao mà không phải tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Dù vậy, công nghệ này không phải lời giải duy nhất cho đôi chân nổi gân của Bellingham. Nền tảng thể lực của một cầu thủ đỉnh cao, tỷ lệ mỡ cơ thể rất thấp cùng yếu tố di truyền vẫn là những nguyên nhân quan trọng nhất.

Việc sử dụng BFR chỉ có thể khiến lượng máu tạm thời tập trung nhiều hơn ở vùng đùi trong quá trình tập luyện và phục hồi, từ đó góp phần làm các tĩnh mạch hiện rõ hơn trong những bức ảnh đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.