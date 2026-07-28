Số ca mắc Covid-19 tăng, CDC Hà Nội lý giải nguyên nhân

Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần. CDC nhận định số ca có xu hướng tăng theo mùa nhưng chưa ghi nhận biến chủng mới hay diễn biến dịch tễ bất thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 17 đến 24/7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 tại 76 phường, xã.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 588 ca mắc rải rác tại 109 phường, xã và chưa có trường hợp không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc năm nay giảm đáng kể, từ 2.131 ca xuống còn 588 ca.

Trước việc số ca Covid-19 có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, CDC Hà Nội cho biết đây chưa phải diễn biến bất thường. Đơn vị khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng cũng không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Theo CDC Hà Nội, cùng với một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác như bệnh do Adenovirus, số ca Covid-19 đang có xu hướng tăng. Nguyên nhân có thể liên quan việc người dân đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Cơ quan này dự báo số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho hay việc số ca mắc tăng trong thời gian gần đây không phải diễn biến bất thường và người dân không nên quá lo lắng.

Ngành y tế dự báo số ca có thể tiếp tục tăng do nhu cầu đi lại, du lịch và tập trung đông người dịp hè. Ảnh: Đinh Hà.

Theo ông, Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm mới mà đã lưu hành trong cộng đồng nhiều năm, tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa. Vì vậy, dịch bệnh có thể xuất hiện các đợt gia tăng theo từng thời điểm trong năm, song nguy cơ bùng phát trên quy mô lớn như giai đoạn đầu đại dịch là rất thấp.

Để chủ động phòng, chống dịch, CDC Hà Nội đề nghị các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống đối với những bệnh truyền nhiễm mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, bệnh do Adenovirus và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác.

CDC Hà Nội cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine nhằm nâng cao miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh đường hô hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đến cơ sở y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh.

Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh nền và các nhóm nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhằm giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu không may mắc Covid-19.

Đối với những người xuất hiện triệu chứng hô hấp, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc có biểu hiện nặng, kéo dài, CDC Hà Nội khuyến cáo cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.