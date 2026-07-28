Bộ Y tế thu hồi số công bố của 313 loại mỹ phẩm phổ biến

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 14 doanh nghiệp theo đề nghị tự nguyện của các đơn vị này.

Sản phẩm mặt nạ ủ tóc FINO Premium Touch Hair Mask của Shiseido, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 251012/24/CBMP-QLD (cấp ngày 26/9/2024), bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình.

Theo quyết định, lý do thu hồi là các doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh những sản phẩm mỹ phẩm đã được công bố, do đó chủ động đề nghị cơ quan quản lý thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đây không phải quyết định thu hồi do sản phẩm vi phạm chất lượng, chứa chất cấm hay mất an toàn, mà là thủ tục hành chính theo đề nghị của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị thu hồi trong khoảng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2026. Trên cơ sở đề nghị của Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn bộ 313 số tiếp nhận.

Theo phụ lục kèm theo quyết định, 14 đơn vị có sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố gồm:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Natural Queen.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại SUSU Việt Nam.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thanh Nam Anh.

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Hoàng Hưng Long.

Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh.

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam.

Công ty TNHH American Beauty.

Công ty TNHH Truyền thông và Marketing Trang Phạm.

Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group.

Công ty TNHH Noma Medical.

Công ty TNHH M.O.I Cosmetics.

Danh mục bị thu hồi bao gồm nhiều thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân quen thuộc trên thị trường.

Trong đó có các sản phẩm của M.O.I Cosmetics, gồm nhiều dòng son môi Love M.O.I, M.O.I Sparkling Matte Lipstick, nước hoa M.O.I Eau De Parfum, chì kẻ mày, chì viền môi, má hồng, mặt nạ hydrogel, sữa rửa mặt, toner và serum.

Nước hoa hồng Muji Light Toning Water High Moisture cũng nằm trong danh sách các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài ra còn có nhiều thương hiệu quốc tế như Shiseido, Muji, Rohto, Rosette, Softymo, Bigen, Hatomugi, Sunstar, OMI Brother, H&S, Meishoku, Pelican Soap, Sana, Salon Link, Dokudami, MANIS...

Danh sách cũng ghi nhận nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp như Armalla, Bio Organic, Gemlites, Viral, Kalis'pro, Hydro Victoria, Hair Love, Cavoli, C.LIN, Garreet, cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da như Matrigen, Nubio Dermaceuticals, ASCEplus, EXOCODE, By Pharmicell Lab, GANA, MD638...

Một số sản phẩm chống nắng, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, dầu gội, kem ủ tóc, kem nhuộm tóc, son môi, serum, toner, mặt nạ, nước hoa, kem dưỡng, sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc răng miệng cũng nằm trong danh mục bị thu hồi số tiếp nhận.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Người chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của các doanh nghiệp có tên trong danh mục cùng giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.