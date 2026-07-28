Từ tuổi 40, người dân có thể được hướng dẫn chuẩn bị tuổi già

Người dân dưới 60 tuổi và người từ 40 tuổi trở lên có thể được trang bị kiến thức về sức khỏe, tài chính, việc làm để chủ động chuẩn bị cho tuổi già.

Bộ Y tế đề xuất xây dựng tài liệu, phổ cập kiến thức giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ, hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Theo dự thảo, chương trình được triển khai trong giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, trong đó một nội dung trọng tâm là thích ứng với già hóa dân số và dân số già thông qua việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân ngay từ khi còn trẻ.

Người từ 40 tuổi được trang bị kỹ năng cho tuổi già

Một trong những nội dung được Bộ Y tế đề xuất là xây dựng tài liệu hướng dẫn người dân chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ.

Đối tượng của hoạt động này là người dân dưới 60 tuổi. Nội dung tài liệu dự kiến cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lao động và tích lũy để chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Để triển khai, cơ quan chức năng sẽ khảo sát nhu cầu của người dân, xây dựng và biên soạn tài liệu hướng dẫn, sau đó in ấn và cấp phát tài liệu mẫu cho các địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể sử dụng hoặc điều chỉnh nội dung phù hợp với điều kiện thực tế.

Song song với việc phát hành tài liệu, chương trình cũng предусматри tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ y tế - dân số các cấp nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất.

Kinh phí thực hiện các nội dung này được đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự thảo cũng đề xuất xây dựng chương trình cung cấp kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già dành cho người từ 40 tuổi trở lên thông qua đội ngũ cán bộ y tế - dân số các cấp.

Theo đó, tài liệu sẽ tập trung vào các nội dung như duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động và lựa chọn việc làm phù hợp khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi.

Trong dự thảo mới, Bộ Y tế đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, từ rèn luyện sức khỏe đến tích lũy tài chính và việc làm phù hợp. Ảnh: Đinh Hà.

Các hoạt động triển khai bao gồm khảo sát nhu cầu, biên soạn tài liệu, in ấn và cấp phát tài liệu mẫu cho địa phương, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho cán bộ y tế - dân số.

Bên cạnh đó, cán bộ y tế sẽ tổ chức tư vấn, phổ biến kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già thông qua các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, kết hợp lồng ghép với các hoạt động văn hóa ở địa phương.

Nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước của chương trình sẽ hỗ trợ việc thực hiện các nội dung này.

Đẩy mạnh truyền thông về già hóa khỏe mạnh

Ngoài các hoạt động hướng dẫn trực tiếp, Bộ Y tế cũng đề xuất phổ cập kiến thức về chuẩn bị cho tuổi già và già hóa khỏe mạnh trên phạm vi cộng đồng.

Đối tượng truyền thông bao gồm người dân, các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và chuyên gia.

Theo dự thảo, các hình thức truyền thông sẽ đa dạng, gồm biên tập tin, bài trên báo chí, phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về chuẩn bị cho tuổi già và thích ứng với già hóa dân số.

Đồng thời, chương trình cũng khuyến khích tổ chức các tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và giao lưu trực tuyến trên các nền tảng số để lan tỏa kiến thức về già hóa khỏe mạnh tới cộng đồng.

Các hoạt động truyền thông này cũng được đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.