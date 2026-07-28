Panama cảnh báo ổ dịch hô hấp lạ sau 6 ca không qua khỏi

Bộ Y tế Panama đang khẩn trương điều tra ổ dịch nhiễm trùng đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại vùng tự trị Ngäbe-Buglé, sau khi ghi nhận 6 trường hợp không qua khỏi.

Bộ Y tế Panama ngày 27/7 cho biết lực lượng chức năng nước này đang điều tra khả năng lây lan của một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, chưa xác định được tác nhân gây bệnh, tại một khu vực khó tiếp cận, sau khi 6 người thuộc cộng đồng Ngäbe-Buglé không qua khỏi.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông cáo của Bộ Y tế Panama cho biết từ ngày 25/7, một đội ngũ chuyên gia đã được triển khai tới vùng tự trị Ngäbe-Buglé, khu vực rộng lớn nằm gần biên giới với Costa Rica, nơi cộng đồng cùng tên sinh sống trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tỷ lệ nghèo cao và cơ sở hạ tầng hạn chế.

Đội phản ứng nhanh được cử tới khu vực sau khi nhận được thông tin về 6 trường hợp không qua khỏi ở cả trẻ em và người lớn nhằm tiến hành điều tra dịch tễ tại thực địa. Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng, các trường hợp này có thể liên quan đến tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng và xảy ra tại 3 khu dân cư.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 3 người trong số các trường hợp không qua khỏi không đến cơ sở y tế để điều trị hoặc sử dụng thuốc từ thảo dược. Trong khi đó, những người tiếp xúc gần với các nạn nhân hiện chưa xuất hiện triệu chứng.

Các nhân viên y tế đã khám và điều trị cho 178 người, tiêm 391 liều vaccine, trong đó có 184 liều vaccine phòng cúm, đồng thời cấp phát 394 loại thuốc.

Bộ Y tế Panama cho biết đang duy trì công tác giám sát dịch tễ tại khu vực và tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Cơ quan này cũng khuyến cáo những người có các triệu chứng như sốt, khó thở, ho kéo dài hoặc các biểu hiện về đường hô hấp khác cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, không tự ý dùng thuốc để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vùng tự trị Ngäbe-Buglé được thành lập năm 1997, là vùng đông dân nhất trong 6 lãnh thổ bản địa của Panama, gồm Guna Yala, Emberá-Wounaan, Madugandí, Wargandí và Naso, với khoảng 200.000 người sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, chăn nuôi và thu hái cà phê.

Ngày 20/7 vừa qua, Chính phủ Panama và Costa Rica đã nhất trí thiết lập thẻ y tế dành cho người Ngäbe-Buglé, cộng đồng thường di chuyển theo mùa sang nước láng giềng để làm việc trong các vụ thu hoạch cà phê. Biện pháp này nhằm chia sẻ thông tin y tế và tránh việc tiêm chủng trùng lặp cho trẻ em.