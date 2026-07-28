Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc một sản phẩm xông tắm gội

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Lô sản phẩm vừa bị thu hồi không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi là Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (Tabame Pro), quy cách hộp 1 chai 400 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 23/25/CBMP-QN, số lô 300326, ngày sản xuất 30/3/2026, hạn dùng 30/3/2029.

Sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT (địa chỉ: Khu Năm Giai, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) sản xuất và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh (địa chỉ: 13 đường số 12B, phường An Lạc, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM - cho thấy mẫu sản phẩm được lấy tại Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước - Kho chẵn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là lý do Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm này trên phạm vi toàn quốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh và Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy lô hàng không đạt chất lượng. Hai doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/8.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm của hai doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/9.