Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 5 loại mỹ phẩm trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm P'CELL và Juvi do Công ty Kencare Việt Nam phân phối.

Sản phẩm P'CELL Bio-Stem Collagen Plus bị thu hồi. Ảnh: Kencare.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành Công văn số 2724/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Tòa nhà C'Land, số 81 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Các sản phẩm nằm trong danh mục bị đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy đợt này bao gồm P'CELL Bio-Stem Collagen Plus, P'CELL Bio-Stem Filler, JuviFill, JuviGrows và JuviPro2. Cả 5 dòng mỹ phẩm này đều từng được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vào ngày 4/10/2024.

Theo cơ quan quản lý, nguyên nhân dẫn đến quyết định thu hồi xuất phát từ việc doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc lập tức ngừng việc phân phối, lưu thông cũng như sử dụng 5 sản phẩm nêu trên, đồng thời hoàn trả lại hàng cho cơ sở cung ứng.

Đối với Công ty TNHH Kencare Việt Nam, đơn vị này có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống đại lý, nhà phân phối và điểm sử dụng. Doanh nghiệp phải tiếp nhận lại toàn bộ sản phẩm bị trả về, tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định và gửi báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc thu hồi. Các đơn vị này cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Riêng Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/8.