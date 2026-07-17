5 lưu ý đến những người thích uống trà đá

Trà đá không chỉ là thức uống giải nhiệt khoái khẩu mà còn bù nước hiệu quả cho cơ thể, vì hàm lượng caffeine trong trà không đủ cao để gây mất nước như nhiều người lầm tưởng.

Một ly trà đá mát lạnh là thức uống giải nhiệt quen thuộc, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì để xua tan cái nóng. Ảnh: Hoàng Việt.

Trà đá là thức uống được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Nhưng liệu trà đá có giúp bổ sung đủ nước cho cơ thể hay ngược lại, khiến bạn bị mất nước? Theo trang Verywell Health, câu trả lời phụ thuộc một phần vào loại trà và hàm lượng caffeine trong đó.

Hàm lượng caffeine trong trà đá

Quan niệm cho rằng trà đá có thể gây mất nước xuất phát từ việc một số loại trà, đặc biệt là trà xanh và trà đen, có chứa một lượng nhỏ caffeine. Trong một số trường hợp, caffeine có thể gây mất nước nhẹ. Đây là chất có tác dụng lợi tiểu, kích thích cơ thể tạo nước tiểu, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn và làm mất một phần dịch trong cơ thể.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy lượng caffeine trong trà thường không đủ cao để gây mất nước. Một nghiên cứu phát hiện rằng việc uống trà xanh hoặc tiêu thụ lượng caffeine tương đương không làm ảnh hưởng mức độ hydrat hóa của cơ thể sau 2 giờ.

Các bằng chứng cũng cho thấy chỉ khi uống một lượng trà đá rất lớn trong một lần, chẳng hạn vài cốc cỡ lớn với tổng lượng caffeine 250–500 mg, mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng hydrat hóa.

Hàm lượng nước trong trà đá

Về bản chất, trà đá chủ yếu là nước pha với lá trà và đá viên. Vì vậy, đây vẫn được xem là một loại đồ uống giúp bổ sung nước, đồng thời có thể bù lại tác dụng lợi tiểu nhẹ của lượng caffeine trong trà.

Nghiên cứu cho thấy cơ thể hấp thu và duy trì lượng nước từ một tách trà gần tương tự như khi uống nước lọc. Một nghiên cứu khác cũng ghi nhận rằng trà đen, dù chứa lượng caffeine ở mức vừa phải, vẫn giúp cơ thể được hydrat hóa tương tự như nước. Những người uống tới 6 tách trà đen mỗi ngày có các chỉ số hydrat hóa không khác biệt so với những người chỉ uống nước lọc.

Các nghiên cứu cho thấy lượng caffeine trong trà thường không đủ cao để gây mất nước. Ảnh: New York Times.

Các thành phần khác trong trà đá

Ngoài nước, lá trà và caffeine, trà đá còn có thể chứa một số hợp chất và thành phần khác như:

Khoáng chất vi lượng và chất điện giải như kali và magie, góp phần duy trì cân bằng nước và điện giải trong cơ thể.

Chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Các chất phụ gia như đường, chất tạo ngọt nhân tạo, hương liệu và natri – thường có trong trà đóng chai – nếu tiêu thụ nhiều có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe.

Những loại trà đá giúp bổ sung nước tốt nhất

Hầu hết loại trà đều có khả năng bổ sung nước nhờ thành phần chủ yếu là nước. Tuy nhiên, một số loại nổi bật hơn vì chứa rất ít hoặc hầu như không có caffeine, bao gồm:

Trà xanh

Trà atisô đỏ (hibiscus)

Trà bạc hà

Trà hoa cúc

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hàm lượng caffeine trong mỗi loại trà đá không cố định. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng lá trà, nhiệt độ và thời gian pha, cũng như vùng trồng trà.

Nghiên cứu cho thấy cơ thể hấp thu và duy trì lượng nước từ một tách trà gần tương tự như khi uống nước lọc. Ảnh: European Pressphoto Agency.

Mẹo uống trà đá để bổ sung nước hiệu quả

Bên cạnh việc uống đủ nước lọc, thỉnh thoảng thưởng thức một ly trà đá không đường cũng là cách giải khát và góp phần đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày. Các chuyên gia khuyến nghị:

Pha trà đậm hơn bình thường nếu định uống với đá hoặc làm lạnh, vì đá sẽ làm trà loãng, giúp giữ được hương vị sau khi thêm đá.

Nếu cần tạo vị ngọt cho trà tự pha, chỉ nên dùng một lượng nhỏ chất tạo ngọt tự nhiên như mật ong nguyên chất.

Lưu ý rằng một số loại trà đá đóng chai có thể được bổ sung thêm caffeine trong quá trình sản xuất, ngoài lượng caffeine tự nhiên có trong lá trà. Điều này có thể làm giảm phần nào khả năng bổ sung nước của đồ uống.

Cẩn trọng với các loại trà pha trộn giữa trà thảo mộc và những nguyên liệu giàu caffeine.

Nên hạn chế các loại trà đá có thêm đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo, vì chúng cung cấp nhiều calo nhưng giá trị dinh dưỡng không đáng kể.

Ưu tiên trà xanh hoặc trà thảo mộc khi có thể để giữ lượng caffeine tiêu thụ dưới mức khuyến nghị 400 mg mỗi ngày đối với phần lớn người trưởng thành.

Mỗi ngày nên bổ sung khoảng 9-13 cốc chất lỏng, bao gồm nước lọc và trà đá không đường, để duy trì tình trạng đủ nước cho cơ thể.

Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, thói quen uống trà đá quá lạnh liên tục có thể gây tổn thương niêm mạc hầu họng. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này làm suy giảm sức đề kháng tại chỗ, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hô hấp xâm nhập. Đây là lý do nhiều người dễ bị viêm họng, viêm đường hô hấp cấp hoặc ho kéo dài ngay giữa mùa nóng do hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể bị suy yếu.