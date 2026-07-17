Cặp song sinh chỉ nặng 280 g và 380 g, vượt 5 cửa tử sau 140 ngày

Chào đời khi mới hơn 22 tuần tuổi, hai bé gái chỉ nặng 280 g và 380 g đã vượt qua loạt biến chứng nguy hiểm sau 140 ngày điều trị tích cực, lập nên kỳ tích y học tại Trung Quốc.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) vừa công bố cứu sống cặp song sinh sinh cực non được cho là có cân nặng sơ sinh thấp nhất từng được điều trị thành công tại nước này.

Theo QQ, hai bé gái tên An An và Ninh Ninh chào đời ngày 21/2 khi thai mới được 22 tuần 4 ngày - ngưỡng được nhiều chuyên gia xem là giới hạn thấp nhất mà thai nhi có thể sống sót ngoài tử cung.

Hình ảnh kích thước em bé lúc mới sinh và sau 140 ngày tuổi. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản và Nhi Quế Lâm cung cấp.

Lúc sinh, chị gái An An chỉ nặng 380 g, còn em gái Ninh Ninh vỏn vẹn 280 g, nhỏ hơn cả nửa lòng bàn tay của một người trưởng thành. Với tuổi thai cực thấp cùng cân nặng cực nhẹ, cả hai gần như không có nhiều cơ hội sống sót.

Đội ngũ y bác sĩ khoa Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản và Nhi Quế Lâm quyết định không từ bỏ. Sau hơn 140 ngày điều trị liên tục, An An đạt cân nặng 3.310 g, còn Ninh Ninh đạt 2.750 g và cả hai đều đủ điều kiện xuất viện.

Theo thông tin bệnh viện công bố, trước đó kỷ lục cặp song sinh nhẹ cân nhất được cứu sống tại Trung Quốc là hai bé gái nặng 370 g và 480 g tại Bệnh viện Phụ sản Hồ Nam vào năm 2018. Với cân nặng chỉ 280 g và 380 g, hai bé ở Quế Lâm đã lập nên cột mốc mới trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh của nước này.

Hồi sức ngay trong phòng sinh

Ngay từ trước khi hai bé chào đời, bệnh viện đã nhận định đây là ca sinh cực kỳ nguy hiểm. Ở tuổi thai 22 tuần 4 ngày, phổi và các cơ quan của trẻ hầu như chưa hoàn thiện. Ngay sau sinh, nguy cơ ngạt, suy hô hấp và suy tuần hoàn rất cao.

Trưởng khoa Sơ sinh Đường Du đã bố trí hai ê-kíp hồi sức độc lập túc trực trong phòng sinh cùng đầy đủ thiết bị dành riêng cho trẻ sinh cực non.

Ngay sau khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, hai bé không thể tự hô hấp do phổi chưa phát triển hoàn chỉnh. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, bơm chất hoạt diện phổi, thiết lập đường truyền tĩnh mạch rốn và chuyển trẻ vào khoa Hồi sức sơ sinh (NICU).

Tìm đường truyền trong những mạch máu mảnh như sợi tóc

Sau khi vào NICU, thử thách tiếp theo xuất hiện khi mạch máu của hai bé nhỏ, mỏng như sợi tóc, thành mạch dễ vỡ và đứt đến mức các loại ống thông thông thường đều không thể sử dụng. Nếu không thiết lập được đường truyền tĩnh mạch, các bác sĩ sẽ không thể cung cấp thuốc hay dinh dưỡng duy trì sự sống.

Bệnh viện đã khẩn cấp vận chuyển từ Thiên Tân loại ống thông PICC cỡ 1.0Fr - được xem là nhỏ nhất thế giới - đồng thời thay toàn bộ vật tư y tế ít gây kích ứng và thiết kế riêng băng dán bảo vệ làn da cực kỳ mỏng manh của trẻ.

Phó điều dưỡng trưởng khoa Sơ sinh Dương Tố Phương đã nhiều lần điều chỉnh góc chọc kim trong những mạch máu gần như không nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng đặt thành công đường truyền trung tâm cho cả hai bé.

Bảo vệ làn da mỏng như màng nước

Không chỉ vậy, làn da của trẻ sinh ở tuổi thai 22 tuần mỏng như một lớp màng, rất dễ rách và nhiễm trùng. Để tránh nguy cơ này, đội ngũ điều dưỡng đã theo dõi liên tục 24/24 giờ, thường xuyên thay đổi tư thế, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong lồng ấp và chăm sóc vết thương tỉ mỉ.

Nhờ vậy, cả hai bé đều không bị nhiễm khuẩn huyết hay nhiễm trùng da trong suốt quá trình điều trị.

Chiến đấu với cục máu đông khổng lồ trong tim

Khi sức khỏe dần ổn định, em gái Ninh Ninh bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch khi nồng độ oxy trong máu giảm mạnh. Kết quả siêu âm cho thấy một cục huyết khối kích thước 2 x 1,6 cm đã hình thành trong tâm nhĩ phải, chiếm gần một nửa buồng tim.

Theo các bác sĩ, nếu cục máu đông bong ra, bé có thể không qua khỏi do tắc mạch phổi hoặc tắc mạch não. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cũng tiềm ẩn nguy cơ gây xuất huyết não ở trẻ sinh cực non.

Đội ngũ điều trị đã xây dựng phác đồ chống đông cá thể hóa, theo dõi liên tục trong 13 ngày đêm, thường xuyên kiểm tra chức năng đông máu và siêu âm tim. Cuối cùng, cục máu đông tan hoàn toàn, giúp bé vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất.

Bé gái Ninh Ninh có một cục máu đông chiếm gần nửa tâm nhĩ phải. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản và Nhi Quế Lâm cung cấp.

Hơn 140 ngày ngăn chặn mọi biến chứng nguy hiểm

Trẻ sinh cực non với cân nặng cực thấp có nguy cơ rất cao gặp các biến chứng như xuất huyết não, loạn sản phế quản phổi nặng, còn ống động mạch, nhiễm trùng nặng, viêm ruột hoại tử.

Trong suốt hơn 140 ngày nằm viện, các bác sĩ đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguy cơ xuất huyết não, loạn sản phế quản phổi, còn ống động mạch, viêm ruột hoại tử và nhiều biến chứng thường gặp ở trẻ sinh cực non. Điều đáng mừng là hai bé không gặp bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào.

Bên cạnh nỗ lực chuyên môn, bệnh viện còn hỗ trợ gia đình hai bé tiếp cận nhiều chương trình từ thiện nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Khi tình trạng sức khỏe ổn định, cha mẹ được hướng dẫn thực hiện phương pháp chăm sóc Kangaroo (da kề da), đồng thời học cách chăm sóc, cho ăn và theo dõi trẻ trước khi xuất viện.

Hành trình kỳ diệu của An An và Ninh Ninh khi mới sinh đến 1 tháng tuổi và khi được xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản và Nhi Quế Lâm cung cấp.