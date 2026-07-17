Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc um tùm, bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Rau càng cua vốn chỉ là loại rau mọc hoang ở những nơi ẩm ướt, bờ tường hay chậu cây cảnh. Thế nhưng ngày nay, loại rau này lại được ví như "vũ khí xanh" cho sức khỏe.

Vậy cụ thể rau càng cua có tác dụng gì đối với sức khỏe mà lại được săn đón đến thế?

Kháng viêm và hỗ trợ điều trị viêm khớp

Nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy, dịch chiết từ rau càng cua có khả năng kháng viêm và giảm đau tự nhiên tương tự như một số loại thuốc tây y (như aspirin). Những người bị viêm khớp, đau nhức xương khớp hoặc gút (gout) thường xuyên ăn rau càng cua sẽ giúp làm giảm nồng độ axit uric và xoa dịu các cơn đau khớp hiệu quả.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Rau càng cua chứa một hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như các hợp chất phenolic và flavonoid. Các chất này có khả năng tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu làm tổn thương tế bào và hình thành các khối u ung thư.

Rau càng cua chứa một hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như các hợp chất phenolic và flavonoid tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: VTC News.

Bảo vệ tim mạch, giảm Cholesterol

Hàm lượng kali và magie dồi dào trong rau càng cua đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và ổn định nhịp tim. Bên cạnh đó, chất xơ và các vitamin trong rau giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Bổ máu, hỗ trợ điều trị thiếu sắt

Nhờ chứa hàm lượng sắt cao, rau càng cua là thực phẩm lý tưởng cho người bị thiếu máu, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc người mới ốm dậy. Kết hợp rau càng cua với thịt bò sẽ tạo nên một món ăn "vàng" giúp cơ thể tái tạo hồng cầu nhanh chóng.

Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt

Theo Đông y, rau càng cua có tính bình, vị đắng nhẹ và chua thanh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và tiêu thũng. Vào mùa hè oi bức, ăn rau càng cua giúp làm mát cơ thể từ bên trong, hạn chế tình trạng nóng trong gây nổi mụn nhọt, lở miệng hay đi tiểu buốt.

Chống trầm cảm, giảm căng thẳng

Một số nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, các hợp chất sinh học trong rau càng cua có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Thường xuyên bổ sung loại rau này vào thực đơn giúp điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng, lo âu và hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm nhẹ.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Rau càng cua cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp làm mềm thức ăn, thúc đẩy nhu động ruột và phòng ngừa táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, vị chua thanh tự nhiên của rau giúp kích thích tiết dịch vị, giảm áp lực cho dạ dày và cải thiện chứng đầy bụng, chán ăn.

Đặc biệt, nhờ các hoạt chất kháng khuẩn và tính mát (thanh nhiệt), rau càng cua còn giúp bảo vệ niêm mạc đường ruột, làm dịu tình trạng nóng trong và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ như tiêu chảy hay kiết lỵ.