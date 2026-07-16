Vị thuốc bổ tim, có thể ngừa tiểu đường cứ ra chợ là có

Tâm sen (hay còn gọi là tim sen, liên tâm), phần mầm xanh nhỏ nằm giữa hạt sen được ví như một "vị thuốc bổ tự nhiên" cho cơ thể.

Vậy cụ thể tâm sen có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Hỗ trợ điều trị mất ngủ

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của tâm sen. Các alkaloid như neferine và liensinine trong tâm sen có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giảm căng thẳng và lo âu. Uống trà tâm sen trước khi đi ngủ giúp bạn dễ vào giấc hơn, ngủ sâu hơn và không bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Hỗ trợ hạ huyết áp và ổn định nhịp tim

Tâm sen là người bạn tuyệt vời cho người già hoặc người có tiền sử cao huyết áp. Các hoạt chất trong tim sen giúp làm giãn cơ trơn mạch máu, làm giảm lực cản ngoại vi và hạ huyết áp một cách từ từ. Đồng thời, nó còn giúp điều hòa nhịp tim, giảm chứng hồi hộp, đánh trống ngực.

Tâm sen (hay còn gọi là tim sen, liên tâm), phần mầm xanh nhỏ nằm giữa hạt sen được ví như một "vị thuốc bổ tự nhiên" cho cơ thể. (Ảnh minh họa: VTC News)

Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt

Theo Đông y, tâm sen có tính hàn, vị đắng, đi vào kinh tâm. Vì vậy, nó có khả năng thanh tâm hỏa (làm mát tim), giải nhiệt cơ thể cực kỳ tốt. Những người bị nóng trong, hay bị nhiệt miệng, lở loét vùng họng hoặc nổi mụn nhọt do cơ thể tích tụ độc tố nên sử dụng trà tâm sen để thanh lọc.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, phòng tiểu đường

Các chất chống oxy hóa trong tâm sen có khả năng kích thích hoạt động của insulin và ức chế các enzyme làm tăng đường huyết. Việc duy trì thói quen uống trà tâm sen hợp lý giúp người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát tốt hơn chỉ số đường huyết sau khi ăn.

Kích thích tiêu hóa, cải thiện chứng chán ăn

Vị đắng của tâm sen nếu dùng ở liều lượng vừa phải sẽ có tác dụng kích thích các thụ cảm vị giác và thúc đẩy dạ dày tiết dịch vị. Điều này giúp hệ tiêu hóa làm việc trơn tru hơn, cải thiện chứng đầy bụng, khó tiêu và kích thích cảm giác thèm ăn ở người mới ốm dậy.

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Nhờ khả năng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và carbonhydrate của các hợp chất tự nhiên, tâm sen hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, việc giảm căng thẳng từ tâm sen cũng hạn chế tình trạng thèm ăn do áp lực tâm lý (stress eating).

Lưu ý quan trọng

Tâm sen rất tốt nhưng nếu sử dụng sai cách có thể gây hại cho sức khoẻ. Không quá lạm dụng tâm sen cũng như các sản phẩm từ tâm sen. Vị đắng và tính hàn của tâm sen dễ gây cồn cào ruột và làm tổn thương niêm mạc dạ dày nếu uống lúc đói.

Những người đang điều trị bệnh, người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng tâm sen.