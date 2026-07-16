5 loại thảo dược quen thuộc giúp 'sữa về' nhanh cho mẹ mới sinh

Một số loại gia vị, thảo dược như gừng, tỏi, hạt thì là hay chùm ngây có tác dụng hỗ trợ tăng tiết sữa mẹ khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng và và nghỉ ngơi hợp lý.

Sau sinh, nhiều mẹ lo lắng vì sữa về chậm hoặc lượng sữa không đáp ứng nhu cầu của trẻ. Bên cạnh việc cho con bú thường xuyên, ăn uống đầy đủ và giữ tinh thần thoải mái, một số loại thảo dược truyền thống cũng được sử dụng từ lâu để hỗ trợ quá trình tiết sữa. Dưới đây là những loại thảo dược tương đối quen thuộc, dễ tìm và được nhiều mẹ sử dụng trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ.

Hạt thì là - Bổ sung hương vị và hỗ trợ nguồn sữa

Theo FirstCry Parenting, hạt thì là chứa phytoestrogen - hợp chất thực vật được cho là có khả năng hỗ trợ hoạt động của tuyến sữa. Ngoài công dụng làm gia vị cho nhiều món ăn, hạt thì là còn được dùng để pha trà uống sau bữa ăn. Loại hạt này có thể góp phần cải thiện lượng sữa ở phụ nữ đang cho con bú, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Cách sử dụng: Dùng hạt thì là để pha trà bằng cách ngâm chúng trong nước nóng vài phút. Có thể thêm mật ong để tạo vị ngọt (tùy chọn). Uống trà này vài lần một ngày. Hoặc có thể nhai một thìa hạt thì là rang vài lần mỗi ngày.

Lá chùm ngây - Giàu dưỡng chất có lợi

Những năm gần đây, chùm ngây trở nên phổ biến tại Việt Nam nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao. Lá chùm ngây chứa nhiều vitamin A, vitamin C, canxi, sắt và protein thực vật. Chùm ngây có thể giúp tăng nồng độ prolactin - hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo sữa. Vì vậy, loại rau này thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều bà mẹ sau sinh.

Cách sử dụng: Pha trà chùm ngây bằng cách đun sôi một nắm lá chùm ngây tươi hoặc khô trong nước. Uống trà này 1-2 lần/ngày. Bột chùm ngây cũng có thể được thêm vào sinh tố, súp hoặc các món ăn.

Chùm ngây có thể giúp tăng nồng độ prolactin - hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo sữa. Ảnh: Shutterstock.

Gừng - Làm ấm cơ thể sau sinh

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Theo y học cổ truyền, gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện tiêu hóa. Một số tài liệu về Ayurveda cũng cho rằng gừng có thể hỗ trợ quá trình tiết sữa ở phụ nữ sau sinh.

Cách sử dụng: Dùng gừng tươi hoặc bột gừng khô tăng hương vị cho trà, món ăn, canh, cháo.

Tỏi - Gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt

Tỏi không chỉ được sử dụng để tăng hương vị món ăn mà còn được xem là thực phẩm có lợi cho phụ nữ sau sinh. Các hợp chất trong tỏi có thể ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ, khiến trẻ bú lâu hơn và gián tiếp kích thích cơ thể sản xuất thêm sữa. Tỏi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Cách sử dụng: Dùng tỏi tươi nấu ăn hàng ngày, hoặc thậm chí ăn 2-3 tép tỏi sống mỗi ngày.

Húng quế - Thư giãn và hỗ trợ sức khỏe mẹ sau sinh

Húng quế không chỉ là loại rau thơm quen thuộc mà còn được sử dụng như một thảo dược trong nhiều nền y học truyền thống.

Loại cây này chứa nhiều chất chống oxy hóa và được cho là có tác dụng làm dịu căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Việc giảm stress có thể hỗ trợ quá trình tiết sữa, bởi căng thẳng kéo dài là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nguồn sữa giảm sút.

Cách sử dụng: Cho vài lá húng quế tươi vào nước sôi và ngâm trong vài phút để pha trà húng quế, uống 1-2 lần mỗi ngày. Lá húng quế tươi cũng có thể được nhai để đạt hiệu quả tốt nhất.