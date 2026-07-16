Không muốn ăn mãi thịt heo thịt bò, đây là 5 nguồn đạm thay thế

Thay vì chỉ ưu tiên thịt lợn hay thịt bò, mọi người có thể bổ sung protein từ vịt, tôm, đậu phụ, nấm đùi gà để tăng cường sức khỏe trong mùa hè.

Thịt vịt là món ăn thanh mát, giúp cân bằng nhiệt trong cơ thể nên thường được ưu tiên vào mùa hè. Ảnh: Baidu.

Những ngày hè oi bức khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chỉ cần vận động nhẹ cũng đổ nhiều mồ hôi. Việc tiết mồ hôi không chỉ làm cơ thể mất nước mà còn làm tăng nhu cầu bổ sung năng lượng và protein để phục hồi các mô, duy trì khối cơ cũng như hỗ trợ hệ miễn dịch.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, thời điểm trước và trong giai đoạn nóng nhất của mùa hè, mọi người nên điều chỉnh chế độ ăn theo hướng thanh mát, dễ tiêu. Vì vậy, nhiều người được khuyến khích hạn chế ăn quá nhiều thịt lợn và thịt bò, thay vào đó ưu tiên các nguồn protein ít béo, dễ hấp thu.

Thịt vịt - Nguồn protein chất lượng, thích hợp ngày nắng nóng

Nhiều người thường tránh ăn thịt vịt vào mùa hè vì sợ sẽ bị "nóng trong". Tuy nhiên, theo Đông y, thịt vịt có tính mát, giúp cân bằng nhiệt trong cơ thể nên thường được ưu tiên vào mùa hè. Xét về giá trị dinh dưỡng, 100 g thịt vịt cung cấp khoảng 15,5 g protein cùng nhiều vitamin nhóm B, sắt và kẽm. Chất béo trong thịt vịt chứa tỷ lệ axit béo không bão hòa tương đối cao nên dễ tiêu hóa hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Gợi ý cách chế biến: Vịt già hầm bí đao, vịt nấu ý dĩ hoặc vịt om bia. Những món này vừa bổ sung protein vừa giúp bữa ăn bớt ngấy.

Thịt thỏ - Nguồn protein nạc, ít chất béo

Mặc dù chưa phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình, thịt thỏ được mệnh danh là "thịt trắng trong các loại thịt đỏ" nhờ hàm lượng protein cao nhưng rất ít chất béo. Theo số liệu dinh dưỡng, 100 g thịt thỏ cung cấp hơn 20 g protein, trong khi lượng chất béo chỉ khoảng 2 g, phù hợp với người muốn bổ sung đạm nhưng vẫn kiểm soát năng lượng và cân nặng.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, thịt thỏ có tính mát, được cho là giúp bổ khí, thanh nhiệt và hỗ trợ làm dịu cảm giác nóng trong cơ thể vào mùa hè mà không gây nóng hoặc khô miệng.

Gợi ý cách chế biến: Thịt thỏ có thớ thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và rất dễ thấm gia vị. Bạn có thể chế biến thành thịt thỏ trộn gỏi (nộm) để thưởng thức trong những ngày hè hoặc thịt thỏ kho đậm đà.

Tôm - Nguồn protein chất lượng, ít chất béo

Tôm là một trong những thực phẩm giàu protein được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào thực đơn mùa hè. 100 g tôm cung cấp khoảng 20 g protein nhưng chứa rất ít chất béo, đồng thời giàu các khoáng chất như magie, kẽm, selen và phốt pho, góp phần duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, tôm có tính bình, vị ngọt và dai, phù hợp để bổ sung dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng mà không gây cảm giác nặng bụng. Với hương vị thơm ngọt tự nhiên, thịt tôm cũng là thực phẩm được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu thích.

Gợi ý cách chế biến: Tôm hấp miến với tỏi là món ăn vừa thanh nhẹ vừa giữ được vị ngọt tự nhiên của tôm, đồng thời không cần sử dụng nhiều dầu mỡ.

Bên cạnh đó, canh mướp nấu tôm và đậu phụ cũng là lựa chọn thích hợp cho ngày hè. Mướp giúp món canh thêm thanh mát, đậu phụ bổ sung protein thực vật, còn tôm mang lại vị ngọt tự nhiên, tạo nên món ăn cân bằng dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và giúp bù nước hiệu quả.

Đậu phụ là thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể chế biến được thành nhiều món ngon hấp dẫn, dễ tiêu hóa. Ảnh: QQ.

Đậu phụ - "Thịt thực vật" giàu protein

Đậu phụ từ lâu được ví là "thịt thực vật" nhờ hàm lượng protein dồi dào nhưng hầu như không chứa cholesterol. Đây là nguồn đạm thực vật chất lượng, đồng thời cung cấp canxi, sắt, magie và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Vào mùa hè, khi nhiều người có xu hướng ngại ăn các món nhiều dầu mỡ, đậu phụ trở thành lựa chọn lý tưởng nhờ kết cấu mềm, dễ tiêu hóa và có thể chế biến thành nhiều món thanh đạm. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, đậu phụ có tính mát, giúp thanh nhiệt, làm dịu cảm giác khô nóng trong những ngày thời tiết oi bức.

Gợi ý cách chế biến: Đậu phụ có thể chế biến thành nhiều món ngon, dễ ăn trong mùa hè. Bạn có thể làm đậu phụ sốt với lượng dầu và ớt vừa phải để vẫn giữ được hương vị đậm đà mà không quá cay nóng.

Ngoài ra, đậu phụ sốt trứng muối cũng là lựa chọn hấp dẫn với vị béo bùi, thơm ngậy nhưng mềm mịn, phù hợp với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Nấm đùi gà - "Vua của các loại thịt chay"

Nấm đùi gà được nhiều người gọi là "vua của các loại thịt chay" nhờ phần thân dày, chắc, có độ dai và vị ngọt tự nhiên khá giống thịt nạc. Đây là thực phẩm ít chất béo nhưng giàu chất xơ, thích hợp cho những người muốn bổ sung dinh dưỡng mà vẫn kiểm soát năng lượng trong khẩu phần ăn.

Nấm đùi gà chứa nhiều axit amin, chất xơ, polysaccharide cùng các vi chất như selen, kali và sắt. Các dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình trao đổi chất.

Gợi ý cách chế biến: Nấm đùi gà có thể hấp chín rồi xé sợi, trộn cùng rau bina, tỏi, dầu mè và một chút nước tương để tạo thành món salad thanh mát, giàu chất xơ. Ngoài ra, nấm đùi gà xào ớt chuông hoặc ớt xanh cũng là món ăn đơn giản, chế biến nhanh, giữ được vị ngọt tự nhiên của nấm và rất đưa cơm.