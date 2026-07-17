Tình hình các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc sáng nay

Hai nạn nhân chấn thương nặng trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7 đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu, phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các ê-kíp chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của người bệnh, phối hợp đa chuyên khoa để đánh giá tổn thương và xây dựng phương án điều trị. Bệnh viện cũng sẵn sàng tiếp nhận thêm các trường hợp được chuyển đến từ hiện trường.

Trong số các nạn nhân, anh P.C.T. (18 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

Hiện người bệnh được hồi sức tích cực tại Phòng khám Cấp cứu, tiếp tục theo dõi để đánh giá toàn diện các tổn thương trước khi quyết định hướng điều trị tiếp theo.

Một trường hợp khác là ông D.D.M. (54 tuổi, Thái Nguyên) được đưa đến trong tình trạng gãy hở xương cánh tay trái và gãy hở hai xương cẳng tay trái.

"Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể", đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết đơn vị cũng đang tích cực cấp cứu các nạn nhân của vụ tai nạn. Do số người bị thương lớn, các nạn nhân được đưa đến nhiều bệnh viện gần khu vực để kịp thời điều trị.

Ông D.D.M. (54 tuổi, Thái Nguyên) được đưa đến trong tình trạng gãy hở xương cánh tay trái và gãy hở hai xương cẳng tay trái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km198, khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy dải hộ lan rồi lao khỏi cao tốc và lật ngang dưới đường gom dân sinh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người. Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.V.B. (SN 1983, trú tại xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm lớn trong đêm. Khi chạy đến hiện trường, nhiều hành khách vẫn mắc kẹt bên trong xe và liên tục kêu cứu.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để điều trị. Trong đó, 2 trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.